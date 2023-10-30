Минздрав Дагестана рассказал о двух полицейских, пострадавших при беспорядках

После массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы были госпитализированы четыре сотрудника полиции. Двое из них все еще находятся в тяжелом состоянии с черепно-мозговыми травмами. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава Дагестана.

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«В настоящее время после несанкционированной акции в аэропорту Махачкалы в стационарах остаются пять человек, среди них четыре сотрудника полиции. Состояние двух полицейских тяжелое, у остальных — средней степени тяжести»,— говорится в сообщении.

За медицинской помощью также обратились 18 человек с легкими травмами, но им оказали помощь амбулаторно и отпустили домой.

Вечером 29 октября сотни протестующих собрались у аэропорта Махачкалы, чтобы не допустить прибытия в страну граждан Израиля, летевших из Тель-Авива. Группы протестующих ворвались в терминал и на взлетную полосу, где стоял самолет. Правоохранительные органы начали задерживать участников протеста. Власти сообщали о 150 активных участниках беспорядков, 60 из которых были задержаны.

Подробнее о произошедшем — в материале «Мы доверяем власти и надеемся на нее».

Анастасия Ларина