Мантуров выступил за расширение бартера в международной торговле

Глава Минпромторга Денис Мантуров считает, что механизм бартера может стать одним из вариантов ухода от расчета в долларах в международной торговле. По его словам, он может быть реализован как в пересчете на национальные валюты, так и напрямую в физическом весе. Он предложил использовать бартерную схему более широко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Мы поставляем один продукт — взамен берем другой продукт. Бразилия не является исключением с точки зрения таких механизмов. Они не новые, просто их нужно использовать. Мы с нашей национальной валютой, которая будет обеспечивать, собственно, формат, поэтому хочешь — считай в физическом весе, хочешь — в местной валюте переводи»,— пояснил министр (цитата по «Интерфаксу»).

Денис Мануторов указал, что сотрудничество с Бразилией по схеме бартера интересно России не только в области сельского хозяйства. Он полагает, что взаимодействие с Бразилией могло бы развиваться с компанией Embraer в сфере авиастроения.

«Компания Embraer, я эту компанию очень хорошо знаю, к сожалению, сейчас они больше работают с Boeing, но я надеюсь, что мы как члены БРИКС, поэтому рано или поздно будем более активно заниматься и в области авиации»,— добавил министр.

По данным «Ведомостей», операции по обмену товарами в международных сделках все чаще регистрирует Федеральная таможенная служба. Растущую популярность бартера изданию подтвердили в Минпромторге и Российском союзе промышленников и предпринимателей.

Подробнее — в материале «Торговля возвращается к бартеру».

Анастасия Ларина