Число заемщиков в России за первое полугодие выросло на 2 млн человек

В первом полугодии 2023 года число заемщиков в России увеличилось еще на 2 млн, их общее количество приблизилось к 47 млн человек, говорится в материалах ЦБ РФ. При этом 17% из них имеют хотя бы один заем в МФО. В основном растет число заемщиков, имеющих три и более кредита. Таковых сейчас насчитывается 11,2 млн человек (+1,4 млн за полгода). Это свидетельствует о том, что рост кредитования сопровождается увеличением закредитованности граждан.

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ЦБ фиксирует рост числа заемщиков во всех сегментах потребительского кредитования. Количество держателей кредитных карт сравнялось с количеством граждан, имеющих кредит наличными (по 23 млн человек в каждом сегменте). Количество ипотечных заемщиков превысило 10 млн чел. Почти половина (46%) имеют дополнительно к ипотеке хотя бы один необеспеченный кредит.

Подробнее читайте в информационно-аналитическом материале ЦБ «Анализ тенденций в сегменте розничного кредитования на основе данных бюро кредитных историй» за первое полугодие 2023 года.