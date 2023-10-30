Рейсы из Махачкалы в Израиль перенесли в Сочи

Пассажирам рейсов авиакомпании Red Wings «Махачкала — Тель-Авив» предложили альтернативные маршруты с вылетом из Домодедово и Сочи. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Работа международного аэропорта в Махачкале была приостановлена 29 октября из-за беспорядков. В СМИ сообщили, что перед посадкой борта из Тель-Авива у аэропорта собралась толпа. Позднее люди прорвались на территорию авиаузла и окружили самолет.

Росавиация приостановила работу аэропорта. Ранее сообщалось, что запрет продлится до 6 ноября, однако позднее в ведомстве сообщили, что сообщение с аэропортом возобновят 31 октября. В настоящее время перевозчики используют запасные аэропорты.

Ранее авиакомпания «Азимут» отменила утренний рейс из Сочи в Махачкалу.

Анастасия Донскова

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