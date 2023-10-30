Авиакомпания «Азимут» отменила рейс из Сочи в Махачкалу

Авиаперевозчик «Азимут» отменил сегодняшний рейс из Сочи в Махачкалу. Согласно данным онлайн-табло, вылет был запланирован на 07:05.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГК «Аэродинамика» Фото: Пресс-служба ГК «Аэродинамика»

Вылет авиакомпании Red Wings, запланированный на 31 октября в 15:55, в настоящее время имеет статус «по расписанию».

Согласно данным Росавиации, аэропорт в Махачкале приостановил работу до 31 октября в связи с беспорядками. По данным источника «Ъ-Кубань», авиаузел не будет принимать самолеты до конца текущей недели.

«Аэропорт будет восстановлен в ближайшие дни. Навигационное оборудование, диспетчерские и иные службы, обеспечивающие безопасность полетов, не пострадали. Я думаю, что в течение двух-трех дней весь функционал аэропорта будет восстановлен, и мы снова приступим к выполнению рейсов»,— цитирует «Интерфакс» заявление главы Дагестана Сергея Меликова.

Сведения о временном закрытии аэропорта Махачкалы появились вечером 30 октября. В ГУ МВД России по СКФО сообщили, что по факту организации массовых беспорядков было возбуждено уголовное дело (ст. 212 УК РФ). К настоящему времени известно о 20 пострадавших в результате происшествия.

Анастасия Донскова

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