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В Ярославле перевозчика из Петербурга оштрафовали за недовыпуск автобусов

В Ярославле мировой судья назначил ООО «Первая пассажирская компания» из Санкт-Петербурга штраф в размере 150 тыс. руб. за ненадлежащее исполнение госконтракта по перевозке пассажиров. Перевозчик допускал недовыпуск транспорта на линии. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Прокуратура Красноперекопского района провела проверку и зафиксировала, что перевозчик в мае-июне не соблюдал расписание из-за недовыпуска транспорта на маршруты, что вызывало жалобы пассажиров. Кроме того, автобусы не были укомплектованы оборудованием, которое указано в контракте.

По данным фактам возбуждено было административное дело по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение контракта с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства). Суд назначил перевозчику административный штраф в размере 150 тыс. руб. Сейчас нарушения устранены.

Летом этого года прокуратура Красноперекопского района уже вносила представление перевозчику о ненадлежащем исполнении госконтракта, включая невыход на линию автобусов. Фактический выход транспортных средств перевозчика из Санкт-Петербурга был в 2 раза меньше того, что указан в контракте. После этого автобусный парк перевозчика пополнился 10 новыми машинами, которых не хватало для полноценного исполнения контракта.

Алла Чижова

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