Перевозчик из Санкт-Петербурга получил недостающие автобусы для работы в Ярославле

Автобусный парк ООО «Первая пассажирская компания» пополнился 10 новыми машинами, которых не хватало перевозчику для полноценного исполнения контракта в Ярославле. Об этом сообщает издание Ярньюс со ссылкой на областной департамент транспорта.

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Фото: Правительство Ярославской области Новый автобус

Фото: Правительство Ярославской области

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль» прокуратура Красноперекопского района внесла представление перевозчику о ненадлежащем исполнении госконтракта, включая невыход на линию автобусов. В ведомстве отмечали, что фактический выход транспортных средств перевозчика из Санкт-Петербурга был в 2 раза меньше того, что указан в контракте.

Как пояснил «Ъ-Ярославль» источник, знакомый с проблемой, претензии прокуратуры связаны с исполнением «Первой пассажирской компанией» контракта, который начал действовать 27 мая и касался маршрутов №6,12, 21Б, 22С,25,27,29,34 и 64 в Ярославле. Причем в первые дни на линию вышло только 12 автобусов из 35. Потом предприятие докупило еще 13. Наконец, последняя партия из 9 автобусов прибыла в Ярославль уже на этой неделе.

Андрей Иванов