Рабочие Ford в Канаде утвердили соглашение профсоюза с компанией

Вечером в воскресенье, 24 сентября, стало известно о том, что члены профсоюза Unifor, представляющие интересы рабочих заводов Ford Canada, поддержали достигнутое руководством профсоюза соглашение с работодателем. Как говорится в сообщении профсоюза, в поддержку нового трехлетнего контракта с компанией выступили 54% членов профсоюза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Osorio / Reuters Фото: Carlos Osorio / Reuters

«Этот контракт внесет глубокие изменения в жизни (рабочих.— “Ъ”). Он фундаментальным образом меняет пенсионные планы, обеспечивает защиту (рабочих.— “Ъ”) в период перехода к электромобилям и включает в себя самый высокий рост зарплат за всю историю переговоров в канадской автопромышленности»,— отметила в заявлении президент профсоюза Лана Пэйн.

Как уже сообщал «Ъ», в соответствии с соглашением зарплата рабочих будет поднята на 10% уже с понедельника. Рабочим будет выплачен бонус: $10 тыс. всем, кто работает на полную ставку, и $4 тыс. временным работникам или рабочим с частичной занятостью. Соглашение предусматривает улучшение условий всех пенсионных планов и медицинской страховки, добавление нескольких оплачиваемых выходных, инвестиции для поддержки перехода на производство электромобилей и т. д. Компания также обязалась не закрывать канадские заводы в течение всего срока действия нового трудового контракта.

Ford Motor также ведет переговоры с американским профсоюзом United Auto Workers (UAW). Две недели назад началась забастовка рабочих на заводе Ford Motor в штате Мичиган. Одновременно забастовали рабочие на заводах GM и Stellantis, интересы которых также представляет UAW. 22 сентября UAW объявил о расширении забастовки на 38 заводов Stellantis и GM, поскольку сторонам не удалось прийти к соглашению. В случае с Ford Motor появились положительные сдвиги, и профсоюз остановил акции протеста на заводах компании.

Виктор Бук