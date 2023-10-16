Рабочие канадских заводов GM поддержали условия нового трудового договора

Канадский профсоюз Unifor, отстаивающий интересы 4,3 тыс. рабочих трех заводов General Motors в Канаде, сообщил, что 80,5% членов профсоюза поддержали условия нового трехлетнего трудового договора с компанией. Чтобы добиться от GM уступок, профсоюз на прошлой неделе вывел на забастовку рабочих заводов в городах Ошава, Сент-Кэтринс и Вудсток в провинции Онтарио.

Одобренное соглашение предусматривает повышение почасовой оплаты для рабочих, имеющих определенный стаж, на 63–73% в течение срока действия трудового договора. Зарплаты работающих на постоянной основе на полную ставку вырастут на 20–25% в зависимости от уровня квалификации работника. Кроме того, впервые с 2008 года будет вновь введена денежная надбавка в связи с ростом стоимости жизни. Выходящим на пенсию работникам будет выплачиваться ежеквартальное оздоровительное пособие. Соглашение также позволит в течение срока действия трудового договора перевести сотни временных рабочих на постоянную работу.

Профсоюз Unifor является крупнейшим в Канаде в частном секторе. Он представляет интересы в общей сложности 315 тыс. рабочих из всех секторов экономики страны. В конце сентября Unifor также удалось добиться улучшения условий трудового контракта для рабочих заводов Ford Motor в Канаде.

Алена Миклашевская