«Одноклассники» представили обновленный сервис «Увлечения»

Соцсеть «Одноклассники» обновила раздел «Увлечения», благодаря чему он превратился в полноценный сервис с профессиональным и пользовательским контентом. Как заявила соцсеть, новая платформа поможет охватить больше пользователей, а также повысить вовлеченность и найти новую аудиторию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Теперь пользователи смогут решить, в каком разделе «Увлечений» опубликовать свой пост, что сразу же выведет их на целевую аудиторию. Охват и вовлеченность публикации будет зависеть не от популярности автора, а от актуальности и тематики самого поста. Благодаря новому дизайну посты из «Увлечений» сразу будут заметны в ленте пользователей, а сами «Увлечения» теперь доступны и незарегистрированным пользователям. В соцсети появился новый поиск по публикациям с популярными хобби, а также улучшена навигация, обновлен каталог и добавлены новые фильтры.

В новом разделе «База знаний» будут публиковаться видео и статьи, специально отобранные «Одноклассниками» и написанные профессионалами и экспертами из разных областей. В «Вопросах и ответах» создатели контента смогут общаться с аудиторией «Увлечений» и отвечать на вопросы в рамках конкретных хобби. В новую ленту «Увлечений» можно попасть из основной ленты, а также через боковое меню в web-версии или кнопку в нижнем меню главного экрана на мобильных устройствах.

Евгений Федуненко