УГМК вышла из состава акционеров УК «Кузбассразрезуголь»

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) вышла из состава акционеров АО «УК «Кузбассразрезуголь» (КРУ). По данным компании, выход был завершен в июле 2023 года. «Единым исполнительным органом АО «УК «Кузбассразрезуголь» является генеральный директор. Изменения в структуре управления АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» не повлияли на текущую производственную деятельность компании и ее активов. Все филиалы и дочерние зависимые общества продолжают работать в штатном режиме»,– сообщили в КРУ.

«Кузбассразрезуголь» находился под управлением УГМК с 2006 года. В 2022 году компания получила чистую прибыль 121,7 млрд руб., выручка составила 431,5 млрд руб. По данным отчета КРУ, УГМК владело 58% компании. КРУ специализируется на добыче каменного угля открытым способом. Предприятия компании добывают энергетический и коксующийся уголь.

Игорь Лавренков, Кемерово