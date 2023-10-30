На достройку корпуса больницы в Учалах направят около 380 млн рублей

Управление капитального строительства Башкирии на конкурсе 17 ноября выберет подрядчика еще одного этапа строительства хирургического корпуса центральной городской больницы Учалов, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 379,7 млн руб. Его профинансируют из бюджета республики.

Работы необходимо завершить до декабря 2024 года. Подрядчик должен провести строительные работы, водопровод, канализацию, электроосвещение, сигнализацию, установить лифт.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в ноябре 2020 года Управление капитального строительства Башкирии по итогам аукциона заключило контракт на очередной этап строительства хирургического корпуса центральной городской больницы Учалов с ООО «Геострой». Компания предложила исполнить контракт начальной стоимостью 244,48 млн руб. за 205,37 млн руб. Работы планировали завершить в мае 2022 года. Контракт был исполнен в октябре 2022 года. На уровне второго и третьего этажей здание должно быть соединено с существующим трехэтажным хирургическим корпусом больницы. В новом корпусе будут размещены 24 коечных места, диагностическое отделение пропускной способностью 150 человек в сутки, рентгенотделение, травмпункт, экспресс-лаборатория, операционный блок и реанимация. Общая площадь застройки составит 1,8 тыс. кв. м.

В июле 2019 года Управление заключило контракт на строительство корпуса с ООО «Новая техника» за 283,32 млн руб.

Майя Иванова

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