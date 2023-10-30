Где в Курске отключили горячую воду и отопление 30 октября

В Курске 163 жилых дома, пять детсадов и четыре учебных заведения остались без горячей воды из-за отопления из-за прорыва теплосети около торгового центра «Бумеранг». Об этом сообщила пресс-служба мэрии облцентра.

По данным курского филиала АО «Квадра», на время ремонта теплосети ограничения будут действовать по следующим адресам: