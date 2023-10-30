Где в Курске отключили горячую воду и отопление 30 октября
В Курске 163 жилых дома, пять детсадов и четыре учебных заведения остались без горячей воды из-за отопления из-за прорыва теплосети около торгового центра «Бумеранг». Об этом сообщила пресс-служба мэрии облцентра.
По данным курского филиала АО «Квадра», на время ремонта теплосети ограничения будут действовать по следующим адресам:
- улица 50 лет Октября, 96, 96а,
- улица Студенческая, 2, 8, 12, 16, 18, 24, 30, 32, 36, 36а, 34, 20, 22, 26, 28,
- проспект Хрущева, 14, 16, 1, 3, 5, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 4, 4а, 26, 12, 22,
- улица Бойцов 9-й дивизии, 185,
- бульвар Майский, 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44,
- улица Косухина, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38,
- улица Мыльникова, 1, 11, 13, 15, 15а, 17, 17а, 9, 9а, 8, 8а,
- проспект Клыкова,
- проспект Плевицкой, 1, 3, 5.