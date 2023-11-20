Дни рождения
Сегодня исполняется 77 лет патриарху Московскому и всея Руси Кириллу
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Его поздравляет президент Российской академии наук Геннадий Красников:
— Ваше Святейшество! Примите сердечные поздравления с Днем рождения. Вы много и усердно трудитесь на благо нашей страны и ее граждан, вносите важный вклад в укрепление духовно-нравственных ценностей, оказываете неизменную поддержку значимым культурным и благотворительным инициативам. И конечно, очень ценно внимание, которое Вы всегда уделяете просветительской деятельности, исследовательским проектам, направленным на изучение отечественной истории и истории Русской православной церкви. В этот праздничный день от всей души желаю Вам доброго здоровья и успехов в ответственном служении.