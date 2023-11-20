Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дни рождения

Сегодня исполняется 77 лет патриарху Московскому и всея Руси Кириллу

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет президент Российской академии наук Геннадий Красников:

— Ваше Святейшество! Примите сердечные поздравления с Днем рождения. Вы много и усердно трудитесь на благо нашей страны и ее граждан, вносите важный вклад в укрепление духовно-нравственных ценностей, оказываете неизменную поддержку значимым культурным и благотворительным инициативам. И конечно, очень ценно внимание, которое Вы всегда уделяете просветительской деятельности, исследовательским проектам, направленным на изучение отечественной истории и истории Русской православной церкви. В этот праздничный день от всей души желаю Вам доброго здоровья и успехов в ответственном служении.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...