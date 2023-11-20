Сегодня исполняется 77 лет патриарху Московскому и всея Руси Кириллу

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет президент Российской академии наук Геннадий Красников:

— Ваше Святейшество! Примите сердечные поздравления с Днем рождения. Вы много и усердно трудитесь на благо нашей страны и ее граждан, вносите важный вклад в укрепление духовно-нравственных ценностей, оказываете неизменную поддержку значимым культурным и благотворительным инициативам. И конечно, очень ценно внимание, которое Вы всегда уделяете просветительской деятельности, исследовательским проектам, направленным на изучение отечественной истории и истории Русской православной церкви. В этот праздничный день от всей души желаю Вам доброго здоровья и успехов в ответственном служении.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»