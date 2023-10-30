Российская Team Spirit во второй раз выиграла чемпионат мира The International по Dota 2

Российская команда Team Spirit выиграла киберспортивный турнир The International 2023 по дисциплине Dota 2. В гранд-финале она обыграла европейскую команду Gaimin Gladiators со счетом 3:0. В состав команды входят россияне Магомед Халилов, Денис Сигитов, Ярослав Найденов и украинцы Илья Мулярчук, Мирослав Колпаков.

The International — чемпионат мира по Dota 2. Организатор — компания Valve (разработчик игр, владелец магазина Steam). Призовой фонд в 2023 году превысил $3,1 млн. Соревнования проходили с 12 по 29 октября в Сиэтле.

Team Spirit уже побеждала в турнире The International в 2021 году. Тогда она получила больше $18 млн, с победой команду поздравлял президент Владимир Путин. В июле 2023 года Team Spirit выиграла турнир Riyadh Masters по Dota 2 в Эр-Рияде и получила $5 млн.

Леонид Уварчев