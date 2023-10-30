Шойгу заявил в КНР, что политика Запада несет угрозу столкновения ядерных держав

Министр обороны России выступил на 10-м Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине. Он заявил, что политика Запада несет угрозу столкновения ядерных держав, обвинил западные страны в использовании Украины, как «тарана», и рассказал о том, что военно-биологическая деятельность США набирает обороты.

О чем сказал господин Шойгу (цитаты по «Интерфаксу»):

Модель межгосударственных отношений РФ и КНР «можно назвать образцовой», неизменно ширится круг друзей и единомышленников, которые не желают «быть втянутыми в навязываемую коллективным Западом конфронтационную повестку».

Запад взял курс на нанесение России «стратегического поражения» в «развязанной против нас гибридной войне», а «в качестве тарана цинично выбрана Украина, которой отводится роль лишь расходного материала».

«Линия Запада на неуклонную эскалацию конфликта с Россией несет угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, что чревато катастрофическими последствиями».

Ситуация в зоне специальной военной операции свидетельствует о бесперспективности расчетов США и НАТО, что «им удастся подорвать безопасность России и лишить нас воли к сопротивлению».

Запад стремится распространить конфликтный потенциал на Азиатско-Тихоокеанский регион, «вовлеченность в противостояние государств, обладающих ядерным арсеналом, кратно умножает стратегические риски».

США организовали с Южной Кореей и Японией обмен информацией о ракетных пусках, чтобы в дальнейшем использовать эти данные для сдерживания РФ и КНР.

«Набирает обороты военно-биологическая деятельность США, в рамках которой развернута целая сеть лабораторий в Сингапуре, Таиланде, Камбодже и Республике Корея».

Претензии Запада к РФ о снижении порога применения ядерного оружия беспочвенны, Москва отзывала ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, но «речи о его разрушении не идет».

Пекинский Сяншаньский форум проводится с 2006 года. Организатором является Китайская ассоциация военных наук и Китайский институт международных стратегических исследований.

Леонид Уварчев