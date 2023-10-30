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Коммерсантъ FM
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МИД: украинцы просят РФ помочь вернуть детей, которых забрали на Западе

Десятки украинских семей обратились в постоянное представительство России при ООН с просьбой вернуть детей, которых забрали службы на Западе, заявил директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев. Как утверждают в министерстве, украинская сторона намекала этим семьям на наличие проблем «политического измерения».

«В постоянное представительство РФ при ООН в Нью-Йорке с апреля 2023 года обратилось несколько десятков украинских матерей и семей с просьбой оказать им помощь по возвращению детей. Письма продолжают поступать, мы стараемся разобраться в каждом случае»,— сказал господин Лукьянцев в эфире «Первого канала» (цитата по ТАСС).

Ранее об этом также рассказывал первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, к дипломатам обратилось большое количество людей, в том числе беженки с Украины, которые просили помочь вернуть детей, отобранных властями стран ЕС.

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