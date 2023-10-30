Вице-губернатор Приморья избран депутатом законодательного собрания

На дополнительных выборах депутата законодательного собрания Приморья по округу №21 победу одержал кандидат от «Единой России» вице-губернатор по вопросам внутренней политики Антон Волошко. По данным крайизбиркома, он набрал 68,68% голосов избирателей, принявших участие в выборах.

Явка составила 30,03%. Занявшая второе место Ольга Сидоренко от КПРФ значительно отстала — 12,57%.

Дополнительные выборы по округу №21 были назначены после того, как 26 июля парламент региона досрочно прекратил депутатские полномочия члена фракции «Единая Россия» Дмитрия Назарца. Как сообщал на заседании заксобрания председатель комитета по регламенту и депутатской этики Всеволод Романов, с июля 2022 года господин Назарец находится за пределами России и систематически не исполнял обязанности депутата, не принимая участия в сессиях.

43-летний Антон Волошко является давним членом команды губернатора Приморья Олега Кожемяко. Работал первым заместителем губернатора Сахалинской области в 2017–2018 годах, когда главой региона был господин Кожемяко. После избрания последнего губернатором Приморья в 2018 году, Антон Волошко стал отвечать за внутреннюю политику края.

Именно господина Волошко источники «Ъ» в правительстве и заксобрании региона прочат на место спикера парламента Приморья. Оно является вакантным после того, как избранный в сентябре этого года на должность губернатора Приморского края на второй срок Олег Кожемяко, как и предсказывал «Ъ», подписал постановление о наделении полномочиями представителя от исполнительной власти региона в Совете федерации Александра Ролика, ранее занимавшего пост председателя краевого законодательного собрания.

«Все происходит по плану. Волошко станет спикером»,— сообщил «Ъ» член фракции «Единая Россия», пожелавший остаться неназванным.

Алексей Чернышев, Владивосток