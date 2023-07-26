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Коммерсантъ FM
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Парламент Приморья лишил мандата депутата из-за прогулов заседаний

Депутаты законодательного собрания Приморского края на заседании сегодня, 26 июля, досрочно прекратили полномочия своего коллеги, члена фракции «Единая Россия» Дмитрий Назарца.

Как сообщил на заседании заксобрания председатель комитета по регламенту и депутатской этики Всеволод Романов, с июля 2022 года господин Назарец находится за пределами России и систематически не исполняет обязанности депутата, не принимая участия в сессиях.

Также он только в текущем году десять раз «по неуважительным причинам» не принимал участие в заседаниях комитета по продовольственной политике и природопользованию, членом которого является. Эти факты, по словам господина Романова, являются основанием для досрочного прекращения полномочий депутата Назарца.

За отзыв мандата проголосовали 34 из 36 присутствовавших на сессии законодателей. Двое в голосовании участия не приняли.

33-летний Дмитрий Назарец является гендиректором ООО «Приморский экспорт». По данным приморских СМИ, господин Назарец год назад покинул территорию Россию после того, как к его бизнесу у правоохранительных органов появились вопросы.

В ближайшее время мандат депутата парламента Приморья утратит также член фракции КПРФ Артем Самсонов. 14 июля Приморский краевой суд подтвердил обоснованность приговора суда первой инстанции в отношении него. Политик признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). В качестве наказания Артему Самсонову назначено 13 лет колонии строгого режима.

Также в настоящее время находится под стражей член фракции «Единая Россия» в заксобрании Приморского края Анна Алеко. По данным приморских СМИ, Анна Алеко обвиняется в получении взятки в размере около 3,5 млн руб. от руководителя ООО «Интегра» за закупку музыкальных инструментов для Приморской краевой филармонии в 2018–2019 годах. В тот период времени госпожа Алеко была директором государственного автономного учреждения культуры «Приморская краевая филармония».

Алексей Чернышев, Владивосток

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