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Коммерсантъ FM
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Спикер парламента Приморья Ролик назначен сенатором

Вступивший сегодня в должность губернатора Приморского края на второй срок Олег Кожемяко, как и предсказывал «Ъ», подписал постановление о наделении полномочиями представителя от исполнительной власти региона в Совете Федерации Александра Ролика, ранее занимавшего пост председателя краевого законодательного собрания.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Наделить Ролика Александра Ивановича полномочиями сенатора РФ — представителя от исполнительного органа государственной власти Приморского края»,— говорится в документе.

Ранее полномочия члена Совета Федерации от исполнительной власти Приморского края исполняла 76-летняя Светлана Горячева.

67-летний Александр Ролик являлся спикером парламента Приморья двух созывов — 2016 и 201 годов. До этого он служил в силовых структурах — в частности, с 2003 по 2010 год возглавлял приморское управление Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков.

По данным «Ъ», освободившееся место спикера парламента Приморья должен занять вице-губернатор по вопросам внутренней политики Антон Волошко, которому, впрочем, еще предстоит избраться депутатом. Он баллотируется по 21-му одномандатному округу, довыборы по которому назначены на 29 октября.

Алексей Чернышев, Владивосток

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