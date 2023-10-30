Сенаторам не хватает медиаактивности

Консалтинговая группа «Полилог» вслед за исследованием аккаунтов депутатов Госдумы в социальных медиа (см. “Ъ” от 18 августа) провела аналогичный анализ «страничек» сенаторов. Согласно полученным данным, члены Совета федерации (СФ) гораздо менее активны в сети, поскольку напрямую не зависят от своих избирателей. Однако среди них тоже есть весомые инфлюенсеры — например, бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин, журналист Алексей Пушков и спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Полилог» исследовал 230 аккаунтов сенаторов в пяти популярных отечественных социальных медиа — «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram, «Дзен» и RuTube. Совокупная аудитория сенаторских «страничек» составляет 773,7 тыс. человек, или 0,53% населения России. Самой популярной площадкой является Telegram — там зарегистрированы 122 члена СФ, а на их каналы подписаны 38% от всей аудитории верхней палаты. Во «ВКонтакте» аккаунты ведут 86 сенаторов (56,6% аудитории), в «Одноклассниках» — 18 (4,7%), в «Дзене» и RuTube — всего по три (0,07% и 0,66% соответственно).

В среднем сенаторы ведут по 1,2 аккаунта. При этом 12 из них представлены одновременно на трех площадках, 59 — на двух. Однако в целом сетевая активность членов верхней палаты гораздо ниже, чем представителей нижней. Напомним, ранее «Полилог» обнаружил у депутатов Госдумы в среднем по 2,2 аккаунта (1 тыс. «страничек» на 395 человек), совокупная аудитория которых достигала 8,3 млн пользователей.

Лидерами по количеству активных аккаунтов среди сенаторов стали первый зампред комитета по экономической политике Иван Абрамов (представлен на всех платформах) и член комитета по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин (на четырех). В то же время 34 из 178 сенаторов (19%) вообще не имеют своих «страничек».

Лидером по числу фолловеров является новоиспеченный сенатор от Запорожской области, бывший вице-премьер, экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. На его аккаунты в Telegram и «ВКонтакте» подписаны 140,4 тыс. человек. Следом идет член конституционного комитета и глава комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ, журналист Алексей Пушков с 51,1 тыс. Господин Пушков — самый активный сенатор в RuTube, его канал смотрят 5,1 тыс. зрителей. Спикер СФ Валентина Матвиенко взяла почетную «бронзу» — за ее аккаунтами следят совокупно 38 тыс. человек. В то же время она является «самым заметным инфлюенсером» в верхней палате, констатируют авторы исследования: «Невысокая публикационная активность делает из каждого поста предмет обсуждения в СМИ».

Далее по убыванию расположились первый вице-спикер СФ Андрей Турчак (31,7 тыс. подписчиков), глава конституционного комитета Андрей Клишас (28,5 тыс.), зампред комитета по бюджету и финансовым рынкам, экс-губернатор Рязанской области Николай Любимов (24,4 тыс.), Иван Абрамов (23,2 тыс.), член комитета по международным делам, экс-глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков (21,8 тыс.), член бюджетного комитета, бывший белгородский губернатор Евгений Савченко (21,2 тыс.) и член комитета по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов (20 тыс.).

По данным «Полилога», чем старше сенаторы, тем слабее они представлены в соцмедиа. Так, в «младшей» возрастной группе (35–55 лет) без «страничек» обходятся 13% членов Совфеда, в «средней» (55–65 лет) — 21%, а в «старшей» (65+) — уже 26%. Любопытно, однако, что активнее используют «Одноклассники» более молодые сенаторы, а не наоборот. Авторы исследования объясняют это качеством медиаменеджмента со стороны «молодежи» и соблюдением принципа «тотальности» информационных кампаний.

Еще одна интересная особенность, которую обнаружили авторы исследования, связана с большей активностью сенаторов, представляющих региональные парламенты. Так, делегаты от заксобраний ведут 125 «страничек», тогда как представители губернаторов — только 105. А каждый четвертый (27%) член СФ, прошедший в верхнюю палату от исполнительной власти, вообще не представлены в социальных медиа. В группе делегатов от законодательной власти таких лишь 11%.

«Сенаторы в меньшей степени (чем депутаты Госдумы.— “Ъ”) решают свои медиазадачи, так как их должность больше связана с элитными договоренностями, нежели с активностью в соцсетях,— комментирует результаты исследования политконсультант Дмитрий Еловский.— Хотя те же члены верхней палаты от заксобраний в любом случае вынуждены участвовать в выборах, чтобы избираться депутатами и перейти в Совфед. Определенный уровень медиаактивности им нужен, и они, кстати, это достаточно часто демонстрируют. В то же время сенаторы, которых делегирует исполнительная власть, в меньшей степени заточены на медиаактивность».

«Полилог» также составил рейтинг медийной активности комитетов СФ на основе интегрального анализа «страничек» состоящих в них сенаторов. Лидером оказался конституционный комитет, совокупная аудитория членов которого составила 144,9 тыс. человек (4 из 19 сенаторов комитета не ведут соцсети). Следом разместился комитет по науке, образованию и культуре, за активностью членов которого в соцсетях следят 77,6 тыс. человек (1 из 14 без соцсетей). Наконец, «бронзу» взял комитет по обороне и безопасности, совокупное число подписчиков членов которого составило 71 тыс. человек (не имеют аккаунтов 5 из 18).

Андрей Прах