Остатки иностранцев

Банки, находящиеся под контролем иностранных собственников, в последнее время держат существенный объем свободной ликвидности на депозитных счетах в ЦБ, в ряде случаев — от 40% до 90% всех активов. По оценкам собеседников “Ъ”, для иностранных банков этот инструмент является абсолютно безрисковым, в том числе с политической точки зрения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Больше половины банков из топ-30 по величине остатков на депозитах в ЦБ являются иностранными, следует из отчетности кредитных организаций, которую проанализировал “Ъ”. На последнюю отчетную дату — 1 октября 2023 года — лидером по абсолютному объему остатков является Юникредит-банк (188 млрд руб.). Если судить по остаткам, то у отдельных игроков объем средств на депозитах ЦБ занимает от 40% до 90% от размера активов. Например, существенный объем размещен такими банками, как ОТП-банк, банк «Интеза», Дойче-банк, Сумитомо Мицуи Рус Банк, Коммерческий Индо Банк и др. Крупнейший банк в РФ с иностранным капиталом — Райффайзенбанк — в последние месяцы резко нарастил остатки на депозитах в ЦБ — до 100 млрд руб. к началу октября с менее 0,5 млрд руб. на начало мая. Однако в процентах от активов это незначительная величина, составляющая до 5%.

Некоторые иностранные игроки в последние месяцы сократили остатки до нуля, например Ситибанк и Айсибиси-банк.

Как правило, депозиты в ЦБ размещаются на короткий срок (чаще до семи дней). Совокупно на депозитных счетах размещено около 3 трлн руб. ЦБ проводит депозитные аукционы сроком одна неделя (максимально возможная ставка равна ключевой) и привлекает средства на депозиты овернайт (под фиксированную ставку — ключевая ставка минус 1 процентный пункт, п. п.).

«Свободные денежные средства могут размещаться банками на их усмотрение, на депозитный счет не распространяются регуляторные требования по минимальному остатку»,— отмечают в Ситибанке. В ОТП-банке отметили, что рост остатков на депозитах в ЦБ связан с притоком средств на счета и депозиты клиентов и, как следствие, ростом свободной ликвидности. «Банк проводит взвешенную риск-политику, умеренно наращивая кредитование, и предпочитает размещать образующуюся свободную ликвидность в безрисковые инструменты, такие как депозиты ЦБ»,— уточнили там.

Размещению средств в депозит Банка России есть целый ряд альтернатив: покупка ОФЗ с плавающим купоном, обратное репо, выдача межбанковского кредита, отмечает банковский эксперт Алексей Нечаев. «Их доходность не ниже процентной ставки, начисляемой Банком России, а емкость соответствующих сегментов финансового рынка вполне достаточна, чтобы переварить все средства, хранимые "дочками" инобанков на депозитных счетах в ЦБ»,— говорит эксперт. Ставки межбанковского рынка, как правило, выше ставок по депозитам регулятора, разница в сентябре могла составлять 1–1,7 п. п.

Иностранные банки ведут себя крайне осторожно, поясняет финансовый эксперт Ольга Ульянова. Выход иностранных «дочек» на рынок межбанковского кредитования по политическим мотивам ограничен, поскольку чреват вступлением, прямо или косвенно, в отношения с подсанкционными российскими банками. «Разница в ставках между размещением в ЦБ и на межбанке решающей роли не играет, поскольку цель иностранных "дочек" сейчас не в том, чтобы заработать как можно больше прибыли, а в том, чтобы привлечь как можно меньше внимания к своей деятельности в России,— поясняет она.— Им приходится балансировать между активной высокоприбыльной деятельностью и консервативным поддержанием баланса с размещением излишков ликвидности в ЦБ под номинальную ставку, которая, впрочем, тоже не так уж и мала».

Господин Нечаев также полагает, что «в случае дочерних банков финансовых институтов недружественных стран решение держать значительные средства в Банке России явно продиктовано не бизнес-логикой». «Возможно, такова неофициальная позиция зарубежных материнских организаций, которые находятся под давлением национальных властей и этим демонстрируют движение по пути сворачивания какой-либо деятельности в РФ»,— отмечает господин Нечаев.

Ольга Шерункова