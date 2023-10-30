Московской связи прислали платежки

В разных районах Москвы управляющие организации, в том числе учреждений ГБУ «Жилищник», с лета разрывают договоры с операторами связи на размещения их сетей в многоквартирных домах, предлагая перезаключать их по более высокой цене, рассказали участники рынка. В начале года департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы уже призывал префектуры принять меры в связи с такими действиями ГБУ, поскольку они приведут к росту цен на связь. В Минцифры намерены разобраться в ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Провайдерам связи в нескольких округах столицы с конца августа начали приходить письма от ГБУ «Жилищник» Москвы по разным районам о проведении проверок законности размещенного в домах оборудования, проектной документации, а также требования о переносе кабелей, проложенных воздушным путем в подземный коллектор. Об этом “Ъ” рассказали в Ассоциации малых операторов России (АМОР, объединяет 80 провайдеров связи). “Ъ” ознакомился с соответствующими письмами, направленными в адрес порядка 40 провайдеров в столице.

Ряд операторов также получили письма (есть у “Ъ”) о расторжении с ними договоров от ГБУ в одностороннем порядке, а также новые договоры оферты с ценами на размещение инфраструктуры связи в 2 тыс. руб. за один дом. В действующих договорах стоимость составляла порядка 300–500 руб. По словам источника “Ъ”, знакомого с ситуацией, с аналогичной ситуацией операторы сталкивались еще в конце 2022 года, и она актуальна не только для Москвы. Тогда, по его словам, они обращались в Минцифры и ДИТ Москвы.

В департаменте ЖКХ и ДИТ Москвы не предоставили “Ъ” актуальных комментариев. Ранее в ДИТ выражали обеспокоенность по поводу аналогичных действий управляющих компаний. Так, в февральском письме ДИТ в префектуры административных округов города Москвы (копия документа есть у “Ъ”) говорится: «В рамках мониторинга деятельности операторов связи в Москва выявлены факты инициативных действий управляющих организаций, в частности отдельных учреждений ГБУ "Жилищник", по повышению платы за размещение в домах сетей и оборудования связи или понуждения операторов к заключению договоров на оказание УК различных услуг операторам». Из письма следует, что поведение УК «может дестабилизировать рынок услуг связи жителям Москвы посредством увеличения абонентской платы». В письме содержится просьба принять меры по недопущению этого.

В «Вымпелкоме» подтвердили “Ъ” наличие проблемы: «Нам предлагают заключать новые договоры, где фигурирует оказание дополнительных услуг, в которых мы не нуждаемся. За счет этих услуг стоимость доступа в многоквартирные дома для размещения оборудования связи возрастает до 7 раз». В компании добавили, что в случае отказа заключать договор на новых условиях операторы рискуют потерять доступ в дома: «Мы предлагаем решение в виде создания недискриминационных условий взаимодействия УК и операторов связи».

В «МегаФоне» сказали, что также получили от ГБУ «Жилищник» извещения об одностороннем расторжении договоров, а также оферты с новыми ценами (в 2 тыс. руб. за дом) и дополнительными услугами, не связанными напрямую с размещением оборудования. «При этом мы фиксируем по ряду территорий ограничение доступа к телеком-инфраструктуре со стороны ГБУ "Жилищник" на время рассмотрения документов»,— добавили в «МегаФоне».

По информации от «Жилищника», инициатива с расторжением и последующим заключением новых оферт связана с поручением префектуры, добавили в «МегаФоне».

Некоторые УК «пытаются склонить операторов к заключению новых договоров до вступления в силу закона, обязывающего к бесплатному размещению оборудования операторов в жилых домах»,— заявили “Ъ” в МТС. Это предполагают поправки к закону «О связи» и Жилищному кодексу РФ, принятые в первом чтении в июне.

Как объясняет “Ъ” собеседник на телеком-рынке, сейчас, пока поправки еще не вступили в силу, правомерность действий ГБУ зависит от конкретных условий, записанных в договоре с оператором: «Некоторые договоры не предполагают расторжения в одностороннем порядке. Более сложная история, если договор истек, и нужно его продлевать». Глава АМОР Дмитрий Галушко отметил, что увеличение платы в 4-7 раз приведет не только к увеличению цены интернета в Москве, но и ограничению конкуренции: «Часть малых операторов, уже нагруженных регуляторными требованиями, не смогут платить экономически необоснованную цену за доступ в дома и уйдут с рынка».

В Минцифры сказали “Ъ”, что пока не получали обращений от операторов по вопросу повышения стоимости по договорам с ГБУ «Жилищник». Там уточнили, что запросят информацию у операторов, чтобы разобраться в ситуации. «Законопроект о свободном доступе операторов в многоквартирные дома позволит избежать подобных ситуаций»,— надеются в министерстве.

Юлия Тишина