Госдума приняла в первом чтении проект о беспрепятственном доступе провайдеров к многоквартирным домам

Госдума приняла в первом чтении законопроект о безвозмездном размещении в многоквартирных домах (МКД) сетей связи и доступе к ним операторов связи. Изменения предлагается внести в закон «О связи» и Жилищный кодекс.
Согласно действующему законодательству, для размещения оборудования необходимо согласие двух третей собственников, а для этого проводится общее собрание. В законопроекте предлагается разрешить провайдерам размещать в МКД оборудование при желании одного жильца.
Законопроект также предлагает:
- закрепить право граждан напрямую заключать договор с оператором связи;
- обеспечить бесплатный доступ операторов связи в дома (с обязанностью оплаты электроэнергии);
- ввести единые стандарты размещения сетей связи и оборудования.
Один из авторов законопроекта, глава комитета по информполитике Александр Хинштейн, говорил, что законопроект должен обеспечить право российских граждан на доступ к информации и навести порядок в части телеком-оборудования многоквартирных домов. Над инициативой с комитетом по информполитике совместно работают Минцифры, комитет Госдумы по строительству и ЖКХ.