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Хоккеист «Ноттингем Пантерс» умер после пореза шеи коньком во время матча

Американский хоккеист Адам Джонсон, выступавший за «Ноттингем Пантерс», умер после того, как получил порез шеи в матче Британской хоккейной лиги (EIHL) с «Шеффилд Стилерс». Об этом сообщила пресс-служба британского клуба в соцсети X.

Фото: David Berding / USA TODAY Sports / Reuters

Фото: David Berding / USA TODAY Sports / Reuters

Матч «Ноттингема» с «Шеффилдом», проходивший 28 октября, приостановили из-за травмы Джонсона на 35-й минуте, болельщиков попросили покинуть арену. Потерявшему сознание хоккеисту оказывали помощь на льду, после чего его доставили в больницу, но спасти спортсмена не удалось.

В связи с происшедшим EIHL объявила, что отложит все матчи, запланированные на сегодня, 29 октября.

Адам Джонсон за свою карьеру провел 13 матчей в Национальной хоккейной лиге за «Питтсбург Пингвинз» в ходе сезона-2018/2019 и сезона-2019/2020. Он также играл за шведский «Мальмё Редхокс» и немецкий «Аугсбургер Пантер». В «Ноттингем» Джонсон перешел в августе 2023 года.

Эрдни Кагалтынов

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