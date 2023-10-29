Посещаемость торговых центров в Петербурге выросла на 10% за год

За период с 26 сентября по 23 октября посещаемость торговых центров в Санкт-Петербурге (количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) превысила прошлогодние значения на 10%. Об этом со ссылкой на подсчеты Focus Technologies 29 октября сообщает «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

При этом, по данным экспертов, аналогичная тенденция также фиусируется в Москве, где посещаемость ТЦ за последний месяц увеличилась на 6%.

По мнению аналитиков, сезонный рост числа покупателей в ТЦ объясняется прежде всего тем, что на фоне похолодания люди приходят туда для того, чтобы обновить гардероб.

Напомним, ранее стало известно, что прокуратура выявила нарушения технологической и пожарной безопасности в торгово-развлекательных комплексах во всех районах Петербурга. С июля по середину сентября 2023 года ведомство провело 57 проверок ТРК, зафиксировало 477 нарушений и вынесло 48 прокурорских представлений.

Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «Торговые центры не прошли проверку».

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