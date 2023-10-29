«Росморпорт» в очередной раз ищет подрядчика

ФГУП «Росморпорт» объявило аукцион на разработку проектной и рабочей документации, а также строительство объекта «Причал №88. Создание искусственного земельного участка в тыловой части причалов №88, 89, 90 в морском порту Большой порт Санкт-Петербург и объектов Базы СНО на нем». Начальная максимальная цена контракта — 2,84 млрд рублей. Заявки на участие предлагается подать до 16 ноября, итоги подведут не позднее 30 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В первую очередь компания-победитель должна будет определить техническое состояние конструкции и степень физического износа причала №88 в 3-м районе морского порта в Угольной гавани

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ В первую очередь компания-победитель должна будет определить техническое состояние конструкции и степень физического износа причала №88 в 3-м районе морского порта в Угольной гавани

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Согласно аукционной документации, заявленный срок выполнения работ с момента заключения договора — более трех лет: на первый этап подрядчику отводят 480 дней, на второй — 750 дней.

В первую очередь компания-победитель должна будет определить техническое состояние конструкции и степень физического износа причала №88 в 3-м районе морского порта в Угольной гавани. После разработки проектной и рабочей документации подрядчик сможет приступить к строительным работам. Причал предназначен для отстоя судов, подъема и хранения маломерных судов в межнавигационный период, погрузки и выгрузки буев, а также подключения судов к электросетям.

Базу средств навигационного оборудования (СНО), которую разместят на намывном участке, создадут с целью ремонта и хранения самих СНО, хранения лакокрасочных и горюче-смазочных материалов, размещения техники и обслуживающего персонала, обеспечения судов «Росморпорта» питьевой водой и сбора отходов с судов, ошвартованных у причалов №88–90.

Причальный комплекс для ледоколов в Морском порту Петербурга в 2012 году начало строить ООО «Корпорация “Инжтрасстрой”» (ликвидировано в 2015 году), бенефициаром которого являлся бывший министр строительства РФ Ефим Басин. В конце 2014 году достройку объекта продолжила краснодарская ООО «Сочиморстрой», также принадлежащая Олегу и Ефиму Басиным.

С 2015 по 2017 год работы были заморожены из-за отказа АО «Первый контейнерный терминал» от планируемой аренды и эксплуатации будущего причала в качестве перегрузочного комплекса. После признания проекта нецелесообразным «Росморпорт» принял решение завершить строительство с последующим использованием причала для отстоя ледокольного флота.

В 2017 году контракт на разработку проектной документации на завершение строительства заключили с АО «Инвестиции.Инжиниринг.Строительство», однако в феврале 2020 года договор с компанией был расторгнут в одностороннем порядке «ввиду невыполнения подрядчиком организацией своих обязательств по контракту».

С осени 2020 года «Росморпорт» неоднократно объявлял тендеры на проектирование объекта, но найти подрядчика не удалось. Последний из назначенных аукционов на проектирование и строительство причала и базы СНО прошел в сентябре 2023 года, но был признан несостоявшимся. Все заявки были отклонены.

Владимир Колодчук