Патриарх Кирилл освятил восстановленный исторический храм в Комарово

В поселке Комарово Курортного района Санкт-Петербурга состоялась церемония малого освящения храма в честь Сошествия Святого Духа на апостолов. Праздничную службу по этому поводу провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Следующая фотография 1 / 3 Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

Как рассказали в администрации Петербурга, разрешение на строительство нового храма на месте сгоревшего в 1917 году было получено в 2018-м. При строительстве обнаружили сохранившийся фундамент исторической церкви.

В РПЦ решили не писать для иконостаса новые иконы. Один их благотворителей прихода в течение долгого времени искал и выкупал из частных коллекций и на аукционах иконы начала XX века — ровесницы исторического храма.

После службы патриарх Кирилл наградил строителей и благотворителей церкви.

Ранее «Ъ-СПб» показывал, как в Казанский собор в Петербурге прибыл ковчег с мощами Святого великомученика Георгия Победоносца.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте