Георгий Победоносец в Казанском соборе

Святыня путешествует по России по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в рамках Всероссийского молебна о Победе. Молебен начался 6 мая в Георгиевском храме на Поклонной горе в Москве. На сегодняшний день принять участие во всеобщей молитве о победе и приложиться к мощам великомученика Георгия смогли свыше 600 тысяч человек. Как проходил молебен в Санкт-Петербурге,— в фотогалерее «Ъ-СПб».