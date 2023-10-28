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Георгий Победоносец в Казанском соборе

Пребывание ковчега с мощами Святого великомученика Георгия Победоносца — небесного покровителя русского воинства в Казанском кафедральном соборе

Святыня путешествует по России по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в рамках Всероссийского молебна о Победе. Молебен начался 6 мая в Георгиевском храме на Поклонной горе в Москве. На сегодняшний день принять участие во всеобщей молитве о победе и приложиться к мощам великомученика Георгия смогли свыше 600 тысяч человек. Как проходил молебен в Санкт-Петербурге,— в фотогалерее «Ъ-СПб».

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