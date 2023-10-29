Князи из грязи
В Воронеже «Факел» первые за 23 года одержал победу над московским «Спартаком»
В 13-м туре РПЛ 26 октября один из аутсайдеров чемпионата воронежский «Факел» дома принимал одного из лидеров — московский «Спартак». Игре предшествовала непогода, накануне в Воронеже шли снегопады и дожди, ливень прекратился за пару часов до стартового свистка. Так что даже пришлось выплескивать воду с поля большими лопатами. В этих условиях «Факел» обыграл «Спартак» со счетом 2:0 и закрепился на 12-м месте — вне зон вылета и стыков. До этого воронежцы не выигрывали у москвичей 23 года. Как прошел исторический матч — в фотогалерее «Ъ-Черноземье»
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