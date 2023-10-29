Князи из грязи

В 13-м туре РПЛ 26 октября один из аутсайдеров чемпионата воронежский «Факел» дома принимал одного из лидеров — московский «Спартак». Игре предшествовала непогода, накануне в Воронеже шли снегопады и дожди, ливень прекратился за пару часов до стартового свистка. Так что даже пришлось выплескивать воду с поля большими лопатами. В этих условиях «Факел» обыграл «Спартак» со счетом 2:0 и закрепился на 12-м месте — вне зон вылета и стыков. До этого воронежцы не выигрывали у москвичей 23 года. Как прошел исторический матч — в фотогалерее «Ъ-Черноземье»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов До матча 26 октября «Факел» и «Спартак» встречались 18 раз. Статистика была на стороне московского клуба: он выигрывал 12 раз. Четырежды побеждали воронежцы, дважды матчи заканчивались вничью. При этом в последний раз «Факел» обыгрывал «Спартак» 5 августа 2000 года, а москвичи готовились к очередному достижению: ранее они забили во всех играх воронежцам 39 голов Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов В матче 13-го тура РПЛ воронежский клуб смотрелся не хуже московского Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов По итогам оказалось даже, что «Факел» доминировал: он владел мячом 58% игрового времени и создал пять голевых моментов против двух у «Спартака». Хозяева даже чуть не открыли счет в самом начале игры, однако вода на поле притормозила мяч Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Команды не сразу приноровились к сложному полю, и казалось, что игра так и закончится без голов Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Не обошлось и без жестких нарушений Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Именно по ним «Спартак» доминировал над «Факелом». Защитник гостей Срджан Бабич дважды нарушил правила на нападающем хозяев Евгении Маркове, в том числе в своей штрафной неудачно сыграл ногой и ударил форварда Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов В результате Срджан Бабич был удален, а Евгений Марков на 71-й минуте ударом с пенальти уверенно переиграл вратаря Александра Максименко Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов В большинстве «Факел» начал давить. Второй гол созрел на 83-й минуте, когда полузащитник Никита Моцпан прострелил вдоль ворот, хавбек Вячеслав Якимов слегка подправил мяч, а заменивший Евгения Маркова нападающий Максим Максимов дотянулся и отправил мяч в ворота Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов В середине второго тайма на поле вышел давно не игравший из-за травмы защитник «Факела» Игорь Калинин (справа). В прошлом матче с «Оренбургом» он отказался выходить на замену, был отстранен от тренировок с первой командой, но после принесенных извинений отделался только штрафом Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Лучшим игроком был признан защитник «Факела» Руслан Магаль (в центре), который также активно подключался к атакам клуба Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль на послематчевой пресс-конференции в первую очередь отметил плохое состояние поля: «Очевидно, что к таким матчам, к игре на таком поле, нельзя приготовиться. Такое случается — бывает и снег, и холодно, — но анализировать футбол очень трудно». По его словам, две индивидуальные ошибки игроков стоили клубу «дорогого», а «Факел» «при таком состоянии поля» является «лучшей командой в чемпионате» Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Игроки «Спартака» и гендиректор клуба Олег Малышев в послематчевых комментариях отмечали не только плохое поле, но и то, что в одинаковых условиях играли обе команды Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев заявил, что и для «Факела» поле было тяжелое, но футболистам удалось выполнить все задания, оставлять матч и больше комбинировать: «Если мы играем и ломаем структуру больших команд, им становится сложно. Мы понимали уровень соперника, но сами хотели владеть мячом и доминировать, чтобы они за нами бегали. Они к этому не привыкли» Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов После победы над «Спартаком» «Факел» заработал 15 очков. Следом за ним на 13-м месте и с 12-ю очками находится «Ахмат». С ним воронежцы в Грозном сыграют 4 ноября в 14-м туре РПЛ. Для Сергея Ташуева это будет принципиальный матч — в конце прошлого сезона он с «Ахматом» занял пятое место, а в начале этого ушел в отставку после серии поражений Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Следующая фотография 1 / 15 Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов До матча 26 октября «Факел» и «Спартак» встречались 18 раз. Статистика была на стороне московского клуба: он выигрывал 12 раз. Четырежды побеждали воронежцы, дважды матчи заканчивались вничью. При этом в последний раз «Факел» обыгрывал «Спартак» 5 августа 2000 года, а москвичи готовились к очередному достижению: ранее они забили во всех играх воронежцам 39 голов Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов В матче 13-го тура РПЛ воронежский клуб смотрелся не хуже московского Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов По итогам оказалось даже, что «Факел» доминировал: он владел мячом 58% игрового времени и создал пять голевых моментов против двух у «Спартака». Хозяева даже чуть не открыли счет в самом начале игры, однако вода на поле притормозила мяч Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Команды не сразу приноровились к сложному полю, и казалось, что игра так и закончится без голов Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Не обошлось и без жестких нарушений Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Именно по ним «Спартак» доминировал над «Факелом». Защитник гостей Срджан Бабич дважды нарушил правила на нападающем хозяев Евгении Маркове, в том числе в своей штрафной неудачно сыграл ногой и ударил форварда Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов В результате Срджан Бабич был удален, а Евгений Марков на 71-й минуте ударом с пенальти уверенно переиграл вратаря Александра Максименко Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов В большинстве «Факел» начал давить. Второй гол созрел на 83-й минуте, когда полузащитник Никита Моцпан прострелил вдоль ворот, хавбек Вячеслав Якимов слегка подправил мяч, а заменивший Евгения Маркова нападающий Максим Максимов дотянулся и отправил мяч в ворота Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов В середине второго тайма на поле вышел давно не игравший из-за травмы защитник «Факела» Игорь Калинин (справа). В прошлом матче с «Оренбургом» он отказался выходить на замену, был отстранен от тренировок с первой командой, но после принесенных извинений отделался только штрафом Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Лучшим игроком был признан защитник «Факела» Руслан Магаль (в центре), который также активно подключался к атакам клуба Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль на послематчевой пресс-конференции в первую очередь отметил плохое состояние поля: «Очевидно, что к таким матчам, к игре на таком поле, нельзя приготовиться. Такое случается — бывает и снег, и холодно, — но анализировать футбол очень трудно». По его словам, две индивидуальные ошибки игроков стоили клубу «дорогого», а «Факел» «при таком состоянии поля» является «лучшей командой в чемпионате» Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Игроки «Спартака» и гендиректор клуба Олег Малышев в послематчевых комментариях отмечали не только плохое поле, но и то, что в одинаковых условиях играли обе команды Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев заявил, что и для «Факела» поле было тяжелое, но футболистам удалось выполнить все задания, оставлять матч и больше комбинировать: «Если мы играем и ломаем структуру больших команд, им становится сложно. Мы понимали уровень соперника, но сами хотели владеть мячом и доминировать, чтобы они за нами бегали. Они к этому не привыкли» Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов После победы над «Спартаком» «Факел» заработал 15 очков. Следом за ним на 13-м месте и с 12-ю очками находится «Ахмат». С ним воронежцы в Грозном сыграют 4 ноября в 14-м туре РПЛ. Для Сергея Ташуева это будет принципиальный матч — в конце прошлого сезона он с «Ахматом» занял пятое место, а в начале этого ушел в отставку после серии поражений Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов