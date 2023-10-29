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Коммерсантъ FM
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45% автомобилистов не относятся к новичкам негативно

По данным исследования маркетплейса «СберАвто», большинство российских автомобилистов (45%) не имеют негативного отношения к начинающим водителям, лишь 22% опрошенных стараются избегать неопытных водителей на дороге. Такой же процент опрошенных считает, что новички несильно выделяются среди опытных автомобилистов, поскольку «правила для всех одни». С исследованием «СберАвто» ознакомились «РИА Новости».

В рамках исследования были опрошены 40 тыс. водителей, при этом 75% из них имеют опыт вождения от 15 лет. По данным опроса, 11% респондентов помогают начинающим автомобилистам — уступают дорогу или отдают более широкое парковочное место. Около 58% опрошенных считают, что для получения опыта нужно больше практических занятий с инструктором во время обучения.

За обязательные курсы по безопасному вождению выступают 26% респондентов, за введение курсов по экстремальному вождению в автошколах — 5%.

В июле Минпросвещения представило проект новых примерных программ обучения в автошколах. Среди нововведений — частично самостоятельная подготовка водителей, сокращение нормативных часов вождения, а также обучение вождению мотоцикла с пассажиром. Представители образовательной отрасли раскритиковали проект, заявив, что такие нововведения могут привести к росту аварийности.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Автокурсам ставят новые цели».

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