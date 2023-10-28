Мастер спорта России по шорт-треку Иван Денисов погиб на Украине

Мастер спорта России по шорт-треку (скоростной бег на коньках на короткой дорожке) Иван Денисов погиб в зоне боевых действий на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале Союза конькобежцев России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мастер спорта России по шорт-треку Иван Денисов

Фото: Союз конькобежцев России Мастер спорта России по шорт-треку Иван Денисов

Фото: Союз конькобежцев России

«Сегодня стало известно, что в ходе СВО погиб Иван Денисов — Мастер спорта России (шорт-трек), выступал за Республику Марий Эл»,— говорится в сообщении.

19 октября Ивану Денисову исполнилось 28 лет. После завершения спортивной карьеры он работал тренером по конькобежному спорту. Последний пост Ивана Денисова в социальных сетях датирован августом 2022 года.

Анастасия Ларина