«Зенит» уж близится

В 13-м туре чемпионата России по футболу «Зенит» одержал победу над «Ахматом» — 2:1, которая позволила ему сократить отставание от лидирующего «Краснодара» до двух очков. «Крылья Советов» сыграли вничью 1:1 с «Оренбургом» и сохраняют за собой 3-е место. «Локомотив» потерпел поражение от «Ростова» — 0:1, а «Спартак» уступил «Факелу» — 0:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между командами «Зенит» и «Ахмат»

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Матч между командами «Зенит» и «Ахмат»

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

В субботу состоялись четыре матча 13-го тура — и все с участием клубов, входящих в группу лидеров. Занимавший 4-е место «Спартак» гостил в Воронеже. Изначально было понятно, что его ждет сложный выезд, учитывая, что «Факел» взял семь очков из девяти возможных в предыдущих трех встречах. Кроме того, дополнительные трудности красно-белым создали погодные условия: в результате проливных дождей поле стало очень тяжелым, а на отдельных участках вовсе превратилось в болото, что нивелировало превосходство гостей в классе. Да еще и лидер команды, Квинси Промес, отсутствовал из-за травмы.

Игра у «Спартака» не ладилась, и «Факел», действующий в жесткой, силовой манере, имел преимущество. Хозяева могли открыть счет после того, как грубо ошибся центральный защитник москвичей Алексис Дуарте, а Хызыр Аппаев вывел на удар Евгения Маркова. Гостей спасли штанга и лужа, которая явно замедлила движение мяча и тем самым чуть-чуть скорректировала его траекторию. Периодически опасность возникала в их штрафной площади и после навесов.

Воронежцы были очень заряжены на борьбу и часто ее выигрывали, буквально терроризируя «Спартак» прессингом. Но в первом тайме продавить его им так и не удалось. А во втором инициативу перехватили уже красно-белые, которые, видимо, постепенно адаптировались к газону. Впрочем, он все-таки мешал им комбинировать. Более прямолинейные атаки «Факела» подчас выглядели куда острее, и тот же Марков опять едва не забил с фланговой передачи Аппаева. Гости же создали голевой момент только со стандарта, когда голкипер Александр Беленов отразил удар головой, нанесенный Дуарте.

Решающий эпизод произошел на 69-й минуте, когда другой центральный защитник «Спартака» — Срджан Бабич в штрафной попал ногой по лицу Маркову, за что был наказан не только пенальти, но и второй желтой карточкой.

Так подопечные Гильермо Абаскаля остались в меньшинстве и пропустили с 11-метровой отметки. Марков точно пробил с «точки», а затем Максим Максимов окончательно деклассировал фаворита, замкнув прострел Никиты Моцпана. «Факел» выиграл 2:0, а «Спартак» потерпел уже пятое поражение в чемпионате.

Находившийся на 5-м месте «Локомотив» тоже совершил непростой выезд — в Ростов-на-Дону. И там хозяева практически в первой же атаке добились успеха усилиями Кирилла Щетинина, который воспользовался удачным отскоком мяча внутри штрафной и отправил его в сетку. «Ростов» и дальше был гораздо ближе к голу. Данил Глебов упустил просто убойный момент, когда вроде бы бил наверняка в пустую часть ворот и его заблокировал защитник гостей Лукас Фасон. Да и Щетинин сорвал удар в очень комфортной ситуации вместо того, чтобы спокойно оформить дубль. А у железнодорожников до перерыва мог нарисовать шедевр Артем Дзюба, попытавшись забить пяткой, но немного промахнулся.

Казалось, что голы в этом матче еще обязательно будут. Тем более что «Локомотив» довольно активно начал второй тайм. И все-таки каких-то явных возможностей для взятия ворот ему не хватало. По сути, только Антон Миранчук реально мог сделать это, но хозяев выручил вратарь Сергей Песьяков, а Глебов не дал Наиру Тикнизяну добить мяч. Еще Фасон в концовке угодил в штангу, хотя, похоже, ранее он подыграл себе рукой.

Гол же нападающего желто-синих Мохаммада Мохеби аннулировали из-за офсайда у ассистировавшего ему Егора Голенкова. Тем не менее «Ростов» победил 1:0.

Замыкавшие тройку «Крылья Советов» принимали «Оренбург». После разгрома «Спартака» самарцы, такое впечатление, некоторое время пребывали в эйфории и проиграли два матча подряд. Правда, оба — в гостях, а дома, да еще с 15-й командой чемпионата они снова показали более привычный для них остроатакующий футбол. И даже густой туман, опустившийся на Самару, не был им помехой. Бенхамин Гарре с Гленном Бейлом очень изящно взломали оренбургскую оборону, и аргентинец технично положил мяч в верхний угол. Можно отметить еще попадание защитника «Крыльев» Романа Евгеньева в штангу.

Но во втором тайме гости смогли изменить ход матча, и Матиас Перес головой с подачи Арсена Адамова сравнял счет. А потом Михаил Сиваков откровенно простил самарцев, смазав удар с близкой дистанции. Оренбуржцы попробовали заработать пенальти, и арбитр Рафаэль Шафеев даже купился на падение Владимира Обухова в единоборстве с голкипером Богданом Овсянниковым. Однако VAR поправил его, и главный судья отменил собственное решение.

Так что ничья 1:1 была не самым плохим результатом для «Крыльев Советов», которые балансировали на грани поражения.

А так с 22 очками они по-прежнему будут третьими и даже на один пункт увеличили отрыв от «Спартака» с «Локомотивом», в чьем активе по 20 баллов.

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Ближайший преследователь лидера премьер-лиги «Зенит» в домашнем матче с «Ахматом» также столкнулся с проблемами. Грозненцы плотно прихватили клуб из Санкт-Петербурга и подловили его на контратаке. Мощный Мохамед Конате, стартовав еще на своей половине поля, в одиночку обыграл Нуралы Алипа, Родригао, вратаря Дениса Адамова, выбежавшего за пределы штрафной на подстраховку, и еще Страхиню Эраковича, после чего поразил пустые ворота. Но слишком легко и быстро гости лишились завоеванного перевеса. К голу Ивана Сергеева привело курьезное столкновение двух центральных защитников «Ахмата» — Ясмина Челиковича и Дарко Тодоровича. А вскоре еще один провал в грозненской обороне закончился тем, что Матео Кассьерра с передачи Густаво Мантуана забил свой десятый мяч в чемпионате.

К чести команды Мирослава Ромащенко она не развалилась и настойчиво искала какие-то шансы в нападении. Другое дело, что петербуржцы их не предоставляли — и одержали победу 2:1. При этом Кассьерра в конце матча угодил в штангу. Теперь у «Зенита» 26 очков, и до «Краснодара», у которого 28, уже рукой подать. Да, кубанцы еще не провели свой матч 13-го тура, но им предстоит встретиться с ЦСКА в Москве, и далеко не факт, что столь трудный выезд сложится для них благополучно.

Александр Ильин