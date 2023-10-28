На Кубани из оборота изъят рис с мышьяком и свинцом, собранный на полях у полигона с ТБО

В сентябре 2023 года Россельхознадзор с привлечением сотрудников Федерального центра оценки безопасности и качества зерна обнаружил в рисе-сырце, выращенном около полигона твердых бытовых отходов в Красноармейском районе Краснодарского края, превышение свинца и мышьяка. Рис изъят из оборота, угрозы его попадания на прилавки нет, сообщила пресс-служба Южного регионального управления ведомства.

«После уборки урожая, на основании полученных экспертиз, управлением Россельхознадзора данный рис был изъят из оборота, полностью исключено движение продукции со склада, угрозы попадания риса на прилавки нет»,—говорится в пресс-релизе Россельхознадзора.

В ведомстве утверждают, что превышение содержания тяжелых металлов в рисе, выращенном рядом с полигоном ТБО, ранее не выявлялось. Сейчас проводится расследование обстоятельств случившегося, к расследованию привлечены ученые из Федерального научного центра риса, добавила пресс-служба.

Жители станицы Полтавской, которая является административным центром Красноармейского района, несколько месяцев требуют закрытия полигона ТБО из-за его влияния на экологию. В середине сентября с ними встречался губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он заявил, что власти не допустят приближения полигона к станице.

22 сентября активисты, выступающие за закрытие свалки, сообщили в Telegram-канале, что господин Кондратьев распорядился закрыть полигон в течение двух-трех лет.

Эрдни Кагалтынов