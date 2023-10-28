Мурашко: медработников освободят от немедицинских функций

Для увеличения производительности труда из обязанностей медработников уберут функции, не связанные с медицинской деятельностью. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Адыгею.

«Безусловно, сейчас один из серьезных проектов — это в том числе увеличение производительности труда. Оно касается многих разделов, но один из блоков — это убрать от медицинского работника немедицинские процедуры, которыми должны заниматься колл-центры, информационные специалисты»,— сообщил Михаил Мурашко (цитата по «РИА Новости»).

Для более доступной медицины, по словам министра, власти увеличивают штатную численность специалистов и оптимизируют процессы в медучреждениях, переводя непрофильные активности медицинского работника другому персоналу. «Это серьезный большой проект, который позволяет врачу больше уделять внимание пациенту»,— добавил министр.

По словам Михаила Мурашко, на оптимизацию труда медицинских работников влияют внедрение информационных систем, правильная организация регистратур, маршрутов для пациентов и даже внутреннего устройства кабинетов.

Анастасия Ларина