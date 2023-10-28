Пользователи «Яндекс Еды» сообщили о сбоях в работе сервиса

В работе сервиса доставки «Яндекс Еда» наблюдаются сбои, следует из данных сервиса Downradar. Чаще всего сообщают о сбоях пользователи из Москвы (36 жалоб), Алма-Аты (4) и Санкт-Петербурга (4).

Издание Msk1.ru сообщает, что в приложении «Яндекс Еда» пользователей предупреждают о возможных задержках при оформлении заказа, еду заказать невозможно. «Сейчас есть трудности с заказами, мы это уже чиним»,— говорится в уведомлении в приложении сервиса.

Эрдни Кагалтынов