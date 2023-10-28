Подозреваемый в массовом убийстве в штате Мэн найден мертвым

Подозреваемый в массовой стрельбе в городе Льюистон (штат Мэн, США) Роберт Кард, предположительно, совершил самоубийство. Правоохранительные органы нашли его тело спустя два дня после преступления, сообщили источники Associated Press и ABC News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque, Reuters Фото: Kevin Lamarque, Reuters

40-летний уроженец штата Мэн был резервистом американской армии. В июле он проходил обследование на предмет психологического здоровья после того, как стал вести себя неадекватно во время тренировок, утверждает AP. В прошлом году он находился на лечении в психиатрической клинике после того, как «услышал голоса» и после «угроз устроить стрельбу» на военной базе.

Массовое убийство произошло вечером 25 октября. Преступник расстрелял из автомата множество людей в трех районах города Льюистон, в том числе в торговом центре и баре. 18 человек погибли, 13 были ранены.

Леонид Уварчев