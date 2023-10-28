Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Подозреваемый в массовом убийстве в штате Мэн найден мертвым

Подозреваемый в массовой стрельбе в городе Льюистон (штат Мэн, США) Роберт Кард, предположительно, совершил самоубийство. Правоохранительные органы нашли его тело спустя два дня после преступления, сообщили источники Associated Press и ABC News.

Фото: Kevin Lamarque, Reuters

Фото: Kevin Lamarque, Reuters

40-летний уроженец штата Мэн был резервистом американской армии. В июле он проходил обследование на предмет психологического здоровья после того, как стал вести себя неадекватно во время тренировок, утверждает AP. В прошлом году он находился на лечении в психиатрической клинике после того, как «услышал голоса» и после «угроз устроить стрельбу» на военной базе.

Массовое убийство произошло вечером 25 октября. Преступник расстрелял из автомата множество людей в трех районах города Льюистон, в том числе в торговом центре и баре. 18 человек погибли, 13 были ранены.

Леонид Уварчев

Фотогалерея

Массовая стрельба на северо-востоке США

Предыдущая фотография
Офис шерифа округа Андроскоггин опубликовал в соцсетях фотографию 40-летнего Роберта Карда с винтовкой. Летом этого года подозреваемого выпустили из психиатрической больницы, где он провел около двух недель

Офис шерифа округа Андроскоггин опубликовал в соцсетях фотографию 40-летнего Роберта Карда с винтовкой. Летом этого года подозреваемого выпустили из психиатрической больницы, где он провел около двух недель

Фото: Departamento de Policia del condado Androscoggin / AP

По данным американских СМИ, устроивший стрельбу Роберт Кард ранее угрожал открыть огонь по сотрудникам военной базы в городе Сако, а также заявлял, что слышит голоса. Нападавший является сертифицированным инструктором по огнестрельному оружию и членом резерва армии США

По данным американских СМИ, устроивший стрельбу Роберт Кард ранее угрожал открыть огонь по сотрудникам военной базы в городе Сако, а также заявлял, что слышит голоса. Нападавший является сертифицированным инструктором по огнестрельному оружию и членом резерва армии США

Фото: Lewiston Maine Police Department / AP

По данным FoxNews, стрелков могло быть двое

По данным FoxNews, стрелков могло быть двое

Фото: Reuters

Стрельба в Льюистоне стала крупнейшей по числу жертв в США за 2023 год

Стрельба в Льюистоне стала крупнейшей по числу жертв в США за 2023 год

Фото: Reuters

Белый Subaru, на котором передвигался Кард, был обнаружен в соседнем городе — Лисбоне

Белый Subaru, на котором передвигался Кард, был обнаружен в соседнем городе — Лисбоне

Фото: Lewiston Maine Police Department / AP

В поисках преступника принимают участие несколько сотен полицейских, а также задействованы сотрудники ФБР

В поисках преступника принимают участие несколько сотен полицейских, а также задействованы сотрудники ФБР

Фото: Steven Senne / AP

В штате перекрыты дороги

В штате перекрыты дороги

Фото: Reuters / Nicholas Pfosi

В Льюистоне отменены занятия в школах, закрыты все муниципальные учреждения, включая мэрию и библиотеку

В Льюистоне отменены занятия в школах, закрыты все муниципальные учреждения, включая мэрию и библиотеку

Фото: Reuters / Nicholas Pfosi

Президент США Джо Байден проинформирован о случившемся

Президент США Джо Байден проинформирован о случившемся

Фото: Derek Davis / Portland Press Herald / AP

В полиции подчеркнули, что Кард по-прежнему «вооружен и опасен»

В полиции подчеркнули, что Кард по-прежнему «вооружен и опасен»

Фото: Derek Davis / Portland Press Herald / AP

Местные власти призвали жителей оставаться дома

Местные власти призвали жителей оставаться дома

Фото: Steven Senne / AP

Следующая фотография
1 / 11

Офис шерифа округа Андроскоггин опубликовал в соцсетях фотографию 40-летнего Роберта Карда с винтовкой. Летом этого года подозреваемого выпустили из психиатрической больницы, где он провел около двух недель

Фото: Departamento de Policia del condado Androscoggin / AP

По данным американских СМИ, устроивший стрельбу Роберт Кард ранее угрожал открыть огонь по сотрудникам военной базы в городе Сако, а также заявлял, что слышит голоса. Нападавший является сертифицированным инструктором по огнестрельному оружию и членом резерва армии США

Фото: Lewiston Maine Police Department / AP

По данным FoxNews, стрелков могло быть двое

Фото: Reuters

Стрельба в Льюистоне стала крупнейшей по числу жертв в США за 2023 год

Фото: Reuters

Белый Subaru, на котором передвигался Кард, был обнаружен в соседнем городе — Лисбоне

Фото: Lewiston Maine Police Department / AP

В поисках преступника принимают участие несколько сотен полицейских, а также задействованы сотрудники ФБР

Фото: Steven Senne / AP

В штате перекрыты дороги

Фото: Reuters / Nicholas Pfosi

В Льюистоне отменены занятия в школах, закрыты все муниципальные учреждения, включая мэрию и библиотеку

Фото: Reuters / Nicholas Pfosi

Президент США Джо Байден проинформирован о случившемся

Фото: Derek Davis / Portland Press Herald / AP

В полиции подчеркнули, что Кард по-прежнему «вооружен и опасен»

Фото: Derek Davis / Portland Press Herald / AP

Местные власти призвали жителей оставаться дома

Фото: Steven Senne / AP

Смотреть

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...