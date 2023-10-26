22 человека погибли в штате Мэн в результате стрельбы

В американском Льюистоне (штат Мэн) неизвестный открыл стрельбу, сообщила местная полиция. Телеканал CNN сообщил, что в результате погибли 16 человек, еще как минимум 50 ранены. FoxNews и NBC со ссылкой на полицию позднее уточнили, что погибли «как минимум» 22 человека.

Население Льюистона — примерно 36 тыс. человек. Он находится в 57 км к северу от Портленда.

Изначально полиция сообщила в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta), что стрельба произошла в двух местах — баре Schemengees и боулинге Sparetime Recreation. FoxNews позднее уточнил, что стрелок также появился в магазине Walmart.

По данным FoxNews, стрелков может быть двое. Как пишет Sun Journal, личность одного из них установлена — это 40-летний Роберт Кард. К поискам подключили сотрудников ФБР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Офис шерифа округа Андроскоггин опубликовал в Facebook фотографию предполагаемого стрелка: в руках он держит винтовку. Местные власти призвали жителей оставаться дома. Как сообщил CNN, о ситуации доложили президенту США Джо Байдену.

Руководитель пресс-службы посольства России в США Игорь Гиренко сообщил «РИА Новости», что дипмиссия следит за ситуацией. На данный момент информации о пострадавших гражданах России в Льюистоне не поступало, уточнил он.

Лусине Баласян