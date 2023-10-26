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Коммерсантъ FM
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обновлено 05:18

22 человека погибли в штате Мэн в результате стрельбы

В американском Льюистоне (штат Мэн) неизвестный открыл стрельбу, сообщила местная полиция. Телеканал CNN сообщил, что в результате погибли 16 человек, еще как минимум 50 ранены. FoxNews и NBC со ссылкой на полицию позднее уточнили, что погибли «как минимум» 22 человека.

Население Льюистона — примерно 36 тыс. человек. Он находится в 57 км к северу от Портленда.

Изначально полиция сообщила в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta), что стрельба произошла в двух местах — баре Schemengees и боулинге Sparetime Recreation. FoxNews позднее уточнил, что стрелок также появился в магазине Walmart.

По данным FoxNews, стрелков может быть двое. Как пишет Sun Journal, личность одного из них установлена — это 40-летний Роберт Кард. К поискам подключили сотрудников ФБР.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Офис шерифа округа Андроскоггин опубликовал в Facebook фотографию предполагаемого стрелка: в руках он держит винтовку. Местные власти призвали жителей оставаться дома. Как сообщил CNN, о ситуации доложили президенту США Джо Байдену.

Руководитель пресс-службы посольства России в США Игорь Гиренко сообщил «РИА Новости», что дипмиссия следит за ситуацией. На данный момент информации о пострадавших гражданах России в Льюистоне не поступало, уточнил он.

Лусине Баласян

Фотогалерея

Массовая стрельба на северо-востоке США

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Офис шерифа округа Андроскоггин опубликовал в соцсетях фотографию 40-летнего Роберта Карда с винтовкой. Летом этого года подозреваемого выпустили из психиатрической больницы, где он провел около двух недель

Офис шерифа округа Андроскоггин опубликовал в соцсетях фотографию 40-летнего Роберта Карда с винтовкой. Летом этого года подозреваемого выпустили из психиатрической больницы, где он провел около двух недель

Фото: Departamento de Policia del condado Androscoggin / AP

По данным американских СМИ, устроивший стрельбу Роберт Кард ранее угрожал открыть огонь по сотрудникам военной базы в городе Сако, а также заявлял, что слышит голоса. Нападавший является сертифицированным инструктором по огнестрельному оружию и членом резерва армии США

По данным американских СМИ, устроивший стрельбу Роберт Кард ранее угрожал открыть огонь по сотрудникам военной базы в городе Сако, а также заявлял, что слышит голоса. Нападавший является сертифицированным инструктором по огнестрельному оружию и членом резерва армии США

Фото: Lewiston Maine Police Department / AP

По данным FoxNews, стрелков могло быть двое

По данным FoxNews, стрелков могло быть двое

Фото: Reuters

Стрельба в Льюистоне стала крупнейшей по числу жертв в США за 2023 год

Стрельба в Льюистоне стала крупнейшей по числу жертв в США за 2023 год

Фото: Reuters

Белый Subaru, на котором передвигался Кард, был обнаружен в соседнем городе — Лисбоне

Белый Subaru, на котором передвигался Кард, был обнаружен в соседнем городе — Лисбоне

Фото: Lewiston Maine Police Department / AP

В поисках преступника принимают участие несколько сотен полицейских, а также задействованы сотрудники ФБР

В поисках преступника принимают участие несколько сотен полицейских, а также задействованы сотрудники ФБР

Фото: Steven Senne / AP

В штате перекрыты дороги

В штате перекрыты дороги

Фото: Reuters / Nicholas Pfosi

В Льюистоне отменены занятия в школах, закрыты все муниципальные учреждения, включая мэрию и библиотеку

В Льюистоне отменены занятия в школах, закрыты все муниципальные учреждения, включая мэрию и библиотеку

Фото: Reuters / Nicholas Pfosi

Президент США Джо Байден проинформирован о случившемся

Президент США Джо Байден проинформирован о случившемся

Фото: Derek Davis / Portland Press Herald / AP

В полиции подчеркнули, что Кард по-прежнему «вооружен и опасен»

В полиции подчеркнули, что Кард по-прежнему «вооружен и опасен»

Фото: Derek Davis / Portland Press Herald / AP

Местные власти призвали жителей оставаться дома

Местные власти призвали жителей оставаться дома

Фото: Steven Senne / AP

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Офис шерифа округа Андроскоггин опубликовал в соцсетях фотографию 40-летнего Роберта Карда с винтовкой. Летом этого года подозреваемого выпустили из психиатрической больницы, где он провел около двух недель

Фото: Departamento de Policia del condado Androscoggin / AP

По данным американских СМИ, устроивший стрельбу Роберт Кард ранее угрожал открыть огонь по сотрудникам военной базы в городе Сако, а также заявлял, что слышит голоса. Нападавший является сертифицированным инструктором по огнестрельному оружию и членом резерва армии США

Фото: Lewiston Maine Police Department / AP

По данным FoxNews, стрелков могло быть двое

Фото: Reuters

Стрельба в Льюистоне стала крупнейшей по числу жертв в США за 2023 год

Фото: Reuters

Белый Subaru, на котором передвигался Кард, был обнаружен в соседнем городе — Лисбоне

Фото: Lewiston Maine Police Department / AP

В поисках преступника принимают участие несколько сотен полицейских, а также задействованы сотрудники ФБР

Фото: Steven Senne / AP

В штате перекрыты дороги

Фото: Reuters / Nicholas Pfosi

В Льюистоне отменены занятия в школах, закрыты все муниципальные учреждения, включая мэрию и библиотеку

Фото: Reuters / Nicholas Pfosi

Президент США Джо Байден проинформирован о случившемся

Фото: Derek Davis / Portland Press Herald / AP

В полиции подчеркнули, что Кард по-прежнему «вооружен и опасен»

Фото: Derek Davis / Portland Press Herald / AP

Местные власти призвали жителей оставаться дома

Фото: Steven Senne / AP

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