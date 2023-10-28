США и Китай будут работать над встречей Байдена и Си в ноябре

США и Китай договорились проработать проведение встречи лидеров Джо Байдена и Си Цзиньпина. Об этом сообщил высокопоставленный представитель американской администрации журналистам по итогам переговоров с министром иностранных дел КНР Ван И в Вашингтоне.

Как передает Reuters, представители администрации США не стали уточнять, пройдет ли встреча в кулуарах саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в ноябре в Сан-Франциско.

Ван И в ходе визита в США встречался с президентом Джо Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном. Переговоры с первым длились около часа, со вторым — шесть часов. Еще три часа китайский министр общался с советником президента Джейком Салливаном. В ходе встреч обсуждались в том числе российско-украинский конфликт, действия КНДР и ситуация на Ближнем Востоке. Американские чиновники отметили, что переговоры не означают смену подхода США к Китаю.

Подробнее о визите Ван И — в материале «Ъ» «США с Китаем поискали важное и общее».

Леонид Уварчев