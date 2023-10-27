В Татарстане продолжает расти потребление спиртных напитков, однако вместо водки жители республики все чаще покупают какой-либо другой алкоголь. В результате за девять месяцев 2023 года объемы реализации водки остались на уровне прошлого года, а продажи прочей алкогольной продукции выросли сразу на 8%. Эксперты дают этому несколько объяснений. Во-первых, они отмечают, что «водка и так доминирующий продукт» в Татарстане и «ей некуда больше расти». Во-вторых, полагают, что «в основном мужики, которые пьют водку», уехали на фронт, а «потребители виски воевать не пошли».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

В январе–сентябре 2023 года объем розничной реализации алкогольной продукции в Татарстане составил 4,35 млн дал. Это на 4% больше, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, следует из материалов Госалкогольинспекции региона. Уровень потребления спиртных напитков оказался самым высоким за последние 10 лет (в 2013 году за девять месяцев жители купили 4,5 млн дал алкоголя).

Рост продаж спиртного наблюдается во всех муниципалитетах Татарстана, за исключением Апастовского и Арского районов (здесь реализация сократилась на 2%)

Максимальный рост зафиксирован в Лаишевском и Верхнеуслонском районах — на 16%. Эти муниципалитеты фактически входят в агломерацию Казани. В самой столице Татарстана продажи спиртного увеличились на 3%.

В расчете на одного жителя Татарстана за эти девять месяцев было продано 10,9 л алкоголя (в этой статистике не учитывается пиво). При этом в Казани на одного жителя приходится 12,2 л спиртного за отчетный период, а в Набережных Челнах — 11 л. Рекорд по продажам алкоголя из расчета на душу населения установили опять же Верхнеуслонский (18,2 л), Лаишевский (13,6 л) и Высокогорский (13 л) районы. Самыми же «трезвыми» оказались Спасский район (6,4 л на человека), Дрожжановский (6,1 л) и Аксубаевский (5,9 л).

Примечательно, что объемы продажи водки в Татарстане остались на уровне прошлого года. Напомним, что крупнейшим производителем этого напитка является подконтрольный властям АО «Татспиртпром». И ранее власти республики высказывали озабоченность сокращением продаж крепкого алкоголя, полагая, что местное население переходит на потребление контрафактной продукции.

По итогам девяти месяцев реализация водки сократилась в восьми районах республики, а также в Казани и Набережных Челнах (в пределах 1-5%). Общий объем реализации водки едва превысил 2 млн дал.

Напротив, жители Татарстана стали больше пить прочую алкогольную продукцию. Объемы продаж спиртных напитков, за исключением водки и пива, за отчетный период выросли на 8% — до 2,34 млн дал. При этом в Лаишевском и Верхнеуслонском районах рост превысил 20%, а в Казани он составил всего 6%, то есть ниже, чем в среднем по республике.

Директор Центра исследования федеральных и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз напоминает, что после начала спецоперации РФ на Украине «средний класс перестал отдыхать за рубежом». «А средний класс водки пьет мало. Больше — коньяк, ликеро-водочную продукцию, более дорогие напитки»,— говорит он. Кроме того, эксперт обращает внимание, что «доля водки на рынке крепкого алкоголя составляет и так более 70%». «То есть это абсолютно доминирующий продукт. Куда еще водке расти больше? Поэтому ее продажи стабильны. Растет потребление других напитков»,— отмечает он. Господин Дробиз также добавляет, что «слой населения, участвующий в боевых действиях, — это в основном мужики, которые пьют водку», а «потребители виски воевать не пошли». Он полагает, что в «в следующем году все стабилизируется» и динамика между водкой и другими спиртными напитками не будет так сильно различаться.

Кирилл Антонов