МИД РФ вызвал посла Норвегии после инцидента у памятника советским воинам

Посла Норвегии в России Роберта Квиле вызвали в российский МИД в связи с инцидентом, произошедшим у памятника советским воинам в норвежском городе Киркенес. В МИДе утверждают, что власти города убрали венок российского Генконсульства, возложенный к памятнику 25 октября в рамках мероприятий по чествованию памяти советских воинов, погибших при освобождении Северной Норвегии от нацистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чрезвычайный и полномочный посол Норвегии в России Роберт Квиле

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Чрезвычайный и полномочный посол Норвегии в России Роберт Квиле

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Послу жестко указано на неприемлемость ограничения прав российских представителей на проведение памятных церемоний. Действия мэра коммуны Сёр-Варангер, лично участвовавшего в перемещении венков Генерального консульства, которые затем и вовсе были убраны, являются актом вандализма, примером русофобии, неуважения и попрания памяти воинов-освободителей»,— говорится в сообщении МИДа в Telegram.

МИД заявил, что намерения Норвегии в 2024 году пригласить на празднование 80-летия освобождения Северной Норвегии президента Украины и «выпячивание заслуг отдельных народов СССР» расцениваются как попытка фальсификации истории и нивелирования роли Советского Союза в победе над фашизмом.

Генеральный консул России в Киркенесе Николай Косыгин возложил венок к памятнику советским воинам 25 октября к венку коммуны Сёр-Варангер, сообщает норвежский телеканал NRK. Как сообщает телеканал, мэр города Магнус Меланд «был в ярости» и приказал убрать российский венок, но затем россиянка, присутствовавшая на мероприятии, снова закрыла венок коммуны российским.

«Здесь так себя не ведут. Надо уважать тот факт, что коммуна Сёр-Варангера возложила официальный венок к памятнику освободителям. У вас должна быть возможность возлагать цветы к памятнику, но не к официальному венку муниципалитета»,— сказал господин Меланд телеканалу перед тем, как покинуть площадь с памятником.

Памятник солдату-освободителю Норвегии был установлен в Киркенесе в 1952 году в знак благодарности Красной Армии за освобождение Восточного Финнмарка в ходе Петсамо-Киркенесской операции, в период с 15 по 25 октября 1944 года.