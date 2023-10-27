На Украине прошли митинги за демобилизацию военных

Более чем в 10 городах Украины прошли митинги с призывом принять закон о демобилизации военных после 18 месяцев службы. Ранее петиция о демобилизации военных собрала 25 тыс. голосов, которые необходимы для ее рассмотрения в парламенте.

На митинге в Киеве, который проходил на Майдане, родственники военных скандировали «настало время других» и «у военных тоже есть семьи». Как сообщает «Украинская правда», туда приехали женщины с детьми из разных регионов Украины. Акции также прошли в Одессе, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе и других городах.

25 октября член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин заявил о планах усилить мобилизацию. Это, по его словам, необходимо из-за потери личного состава и необходимости сформировать новые соединения и бригады.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».