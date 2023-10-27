Теннисист Медведев обыграл Хачанова и вышел в полуфинал турнира ATP в Вене

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл своего соотечественника Карена Хачанова со счетом 6:3, 3:6, 6:3 в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Вене. Матч продлился 2 часа 17 минут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lisa Leutner, Reuters Фото: Lisa Leutner, Reuters

В полуфинале Медведев встретится с победителем матча между греком Стефаносом Циципасом и хорватом Борна Гойо.

Медведев является действующим чемпионом турнира в Вене. Помимо него из россиян в турнире остался только Андрей Рублев, который сегодня, 27 октября, поборется за выход в полуфинал с немецким теннисистом Александром Зверевым.

Подробнее о матче — в материале «Ъ» «Даниил Медведев разыграл австрийскую защиту».

Эрдни Кагалтынов