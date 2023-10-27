Роскомнадзор запретил поисковикам находить сайты крупнейших иностранных хостингов

Роскомнадзор объявил, что расширяет «меры понуждения», которые ввел в сентябре против ряда иностранных хостинг-провайдеров за их отказ открыть представительства в стране. Речь идет о 12 крупных хостерах, в их числе — Amazon Web Services, GoDaddy и Hetzner. По сообщению службы, в отношении 11 из них введен «запрет на поисковую выдачу сведений о сайтах этих компаний». Это первый случай, когда в России по закону о «приземлении» интернет-компаний вводится запрет на поисковую выдачу.

«Меры понуждения» выбираются на усмотрение Роскомнадзора из числа прописанных в законе о «приземлении» (№236-ФЗ от 1 июля 2021 года) — вплоть до блокировки сайта и запрета проведения платежей в адрес компаний. После начала военных действий России на Украине те или иные меры были введены в отношении множества крупных иностранных компаний и организаций: Google, фонд «Викимедиа» (обеспечивает работу «Википедии»), Twitch, Telegram, Zoom и т. д. Поводом для них стал отказ удалять информацию, объявленную в РФ запрещенной. В большинстве случаев речь идет об обязанности для поисковиков помечать сайты упомянутых компаний как «нарушителей закона РФ», но в случае с Google также был введен запрет на рекламу ее сервисов.

В части маркировки сайтов «нарушителей» требования Роскомнадзора исполняют только «Яндекс» и Mail.ru, использующий его же поисковый движок. Google не маркирует сайты. На момент публикации сайты затронутых компаний оставались как в основной выдаче, так и в информационном блоке (отображается сбоку или сверху выдачи). В «Яндексе» сообщили «Ъ», что «получили требование от Роскомнадзора» и рассматривают его.

Единственным иностранным хостером, которого в сентябре пометили как «нарушителя», но сейчас не стали исключать из поисковой выдачи, — FastComet. При этом из перечня «приземляемых» компаний следует, что эта компания так же, как и другие, не исполнила ни одного предъявляемого к нему требования. В сообщении Роскомнадзора это исключение не объясняется.

1 декабря в России вступают в силу поправки в законы «О связи» и «Об информации», вводящие дополнительные требования для работающих в России хостинг-провайдеров. В частности, они должны войти в специальный реестр, составляемый Роскомнадзором, а также идентифицировать своих клиентов посредством платежа, номера телефона или по документам, предоставляемым лично.

Подробней о «приземляемых» хостерах — в материале «Ъ» «Роскомнадзор досчитал до двенадцати».

Юрий Литвиненко