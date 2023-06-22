Роскомнадзор досчитал до двенадцати

Список иностранных компаний, которые обязаны открыть представительства в РФ, пополнился крупнейшими иностранными хостинг-провайдерами и регистраторами доменов. Многие из них уже ограничили деятельность в стране, но не прекратили отношения с существующими клиентами. Потенциально Роскомнадзор может запретить проводить платежи в адрес хостеров, но такое ограничение будет распространяться только на российские банки. Если же он остановит передачу им персональных данных, корпоративным клиентам придется сменить хостера, полагают юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ

Роскомнадзор расширил список иностранных компаний, которые должны в соответствии с законом о «приземлении» основать представительство в России. В него попали Amazon Web Services (AWS), GoDaddy и еще десять хостинг-провайдеров, в том числе Bluehost, HostGator и Network Solutions (входят в Newfold Digital). Это первый пример добавления в список хостеров.

По общему правилу нормы закона «о приземлении» распространяются на иностранных владельцев сайтов с аудиторией в России от 500 тыс. пользователей в день. Сайт должен иметь русскоязычную версию, рекламироваться среди жителей РФ или принимать от них платежи. В случае с хостерами Роскомнадзор вправе заносить компании в перечень на «приземление» без дополнительных требований — достаточно, чтобы у них были пользователи «в том числе на территории России».

Включение IT-компаний в перечень позволяет Роскомнадзору применять к ним «меры понуждения» вплоть до блокировки сайта и запрета платежей.

В 2022 году регулятор воспользовался этим, чтобы обязать «Яндекс» помечать «Википедию», TikTok, Twitch, Zoom и т. д. как нарушителей закона, а также запретить рекламу сервисов Google (см. “Ъ” от 7 апреля 2022 года).

Упомянутые хостеры обеспечивают работу 17,4% всех сайтов в интернете, следует из данных W3Techs. Тройку наиболее популярных хостеров составляют Amazon, Newfold Digital и Shopify. Группа компаний GoDaddy занимает пятое место в рейтинге хостеров, но выступает крупнейшим регистратором доменных имен: по данным Domain Name Stat, через GoDaddy зарегистрировано 80,3 млн доменов (11,85%).

Компании, которые Роскомнадзор пытается «приземлить», уже и так сократили работу в России. AWS и Bluehost с марта 2022 года прекратили регистрировать новых клиентов из РФ, но не разрывали контракты. GoDaddy перестала продавать регистрации доменов .ru и .ru.com, но не прекращала работу с клиентами. Ionos (внесена в список Роскомнадзора) объявила о полной остановке сотрудничества с российскими клиентами и поставщиками.

В Network Solutions сказали “Ъ”, что Newfold Digital продолжает работать с клиентами, но из-за ограничений платежных систем не может принимать платежи от банков из России и подконтрольных ей территорий. Представитель компании не прокомментировал решение Роскомнадзора. В других компаниях не ответили на вопросы “Ъ”.

Если Роскомнадзор запретит передавать иностранным хостерам персональные данные, корпоративным клиентам будет безопаснее сменить партнера, полагает адвокат ЦКА Москвы «ДБА и партнеры» Екатерина Абашина.

В случае же запрета обработки платежей в адрес компании из перечня он будет касаться только российских банков — «для обычного пользователя рисков нет, для обслуживающих его организаций — есть».

Запрет проводить платежи иностранцам сейчас «потерял какой-либо смысл», считает управляющий партнер юридической фирмы DRC Саркис Дарбинян. Более вероятными «мерами понуждения» он считает замедление и блокировки хостеров. Юрист, однако, сомневается, что это нарушит работу размещенных у них сайтов. «Вряд ли Роскомнадзор осмелится блокировать все IP-адреса, принадлежащие сервисам из списка, иначе перестанет работать половина российского интернета»,— отмечает он.

Юрий Литвиненко