Роскомнадзор досчитал до двенадцати

Список иностранных компаний, которые обязаны открыть представительства в РФ, пополнился крупнейшими иностранными хостинг-провайдерами и регистраторами доменов. Многие из них уже ограничили деятельность в стране, но не прекратили отношения с существующими клиентами. Потенциально Роскомнадзор может запретить проводить платежи в адрес хостеров, но такое ограничение будет распространяться только на российские банки. Если же он остановит передачу им персональных данных, корпоративным клиентам придется сменить хостера, полагают юристы.
Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ
Роскомнадзор расширил список иностранных компаний, которые должны в соответствии с законом о «приземлении» основать представительство в России. В него попали Amazon Web Services (AWS), GoDaddy и еще десять хостинг-провайдеров, в том числе Bluehost, HostGator и Network Solutions (входят в Newfold Digital). Это первый пример добавления в список хостеров.
По общему правилу нормы закона «о приземлении» распространяются на иностранных владельцев сайтов с аудиторией в России от 500 тыс. пользователей в день. Сайт должен иметь русскоязычную версию, рекламироваться среди жителей РФ или принимать от них платежи. В случае с хостерами Роскомнадзор вправе заносить компании в перечень на «приземление» без дополнительных требований — достаточно, чтобы у них были пользователи «в том числе на территории России».
Включение IT-компаний в перечень позволяет Роскомнадзору применять к ним «меры понуждения» вплоть до блокировки сайта и запрета платежей.
В 2022 году регулятор воспользовался этим, чтобы обязать «Яндекс» помечать «Википедию», TikTok, Twitch, Zoom и т. д. как нарушителей закона, а также запретить рекламу сервисов Google (см. “Ъ” от 7 апреля 2022 года).
Упомянутые хостеры обеспечивают работу 17,4% всех сайтов в интернете, следует из данных W3Techs. Тройку наиболее популярных хостеров составляют Amazon, Newfold Digital и Shopify. Группа компаний GoDaddy занимает пятое место в рейтинге хостеров, но выступает крупнейшим регистратором доменных имен: по данным Domain Name Stat, через GoDaddy зарегистрировано 80,3 млн доменов (11,85%).
Компании, которые Роскомнадзор пытается «приземлить», уже и так сократили работу в России. AWS и Bluehost с марта 2022 года прекратили регистрировать новых клиентов из РФ, но не разрывали контракты. GoDaddy перестала продавать регистрации доменов .ru и .ru.com, но не прекращала работу с клиентами. Ionos (внесена в список Роскомнадзора) объявила о полной остановке сотрудничества с российскими клиентами и поставщиками.
В Network Solutions сказали “Ъ”, что Newfold Digital продолжает работать с клиентами, но из-за ограничений платежных систем не может принимать платежи от банков из России и подконтрольных ей территорий. Представитель компании не прокомментировал решение Роскомнадзора. В других компаниях не ответили на вопросы “Ъ”.
Если Роскомнадзор запретит передавать иностранным хостерам персональные данные, корпоративным клиентам будет безопаснее сменить партнера, полагает адвокат ЦКА Москвы «ДБА и партнеры» Екатерина Абашина.
В случае же запрета обработки платежей в адрес компании из перечня он будет касаться только российских банков — «для обычного пользователя рисков нет, для обслуживающих его организаций — есть».
Запрет проводить платежи иностранцам сейчас «потерял какой-либо смысл», считает управляющий партнер юридической фирмы DRC Саркис Дарбинян. Более вероятными «мерами понуждения» он считает замедление и блокировки хостеров. Юрист, однако, сомневается, что это нарушит работу размещенных у них сайтов. «Вряд ли Роскомнадзор осмелится блокировать все IP-адреса, принадлежащие сервисам из списка, иначе перестанет работать половина российского интернета»,— отмечает он.