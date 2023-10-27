Квартальная прибыль IAG побила рекорд на фоне восстановления рынка авиаперевозок

Авиационный холдинг International Airlines Group (IAG), в который входят British Airways, Iberia, BMI, Vueling и Aer Lingus, получил рекордную прибыль в третьем квартале. Этот показатель вырос на 43,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил €1,74 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Isabel Infantes / Reuters Фото: Isabel Infantes / Reuters

Операционная рентабельность также выросла — с 16,6% до 20,2%, показатель пассажировместимости (располагаемые кресло-километры, ASK) вырос на 17,9% по сравнению с 2022 годом и составил 95,6% от уровня третьего квартала 2019 года, размер общего долга сократился на €2,4 млрд, до €17,2 млрд.

Генеральный директор IAG Луис Гальего отметил, что третий квартал стал периодом «устойчивого сильного спроса на всех направлениях, особенно в Северной и Южной Атлантике и на всех туристических направлениях в Европе». Росту показателей также способствовало получение холдингом 20 новых самолетов. Компания ожидает, что по итогам всего 2023 года показатель пассажировместимости составит около 96% от допандемийного уровня.

Между тем акции IAG отреагировали на публикацию отчетности резким падением — почти на 4,5%. По словам аналитиков, опрошенных Reuters, хороших показателей прибыли недостаточно для поддержания стоимости акций в условиях, когда перспективы остаются неясными. Правда, в течение дня акции отыграли падение и ближе к концу торгов показывали снижение лишь на 0,1%. С начала года акции холдинга подорожали почти на 16%.

Алена Миклашевская