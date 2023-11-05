«Землетрясения во многом полезны»

В ученом мире существует точка зрения, что землетрясения и извержения вулканов движут цивилизацию вперед, вынуждая людей, живущих в сейсмоопасных районах, создавать технологии сейсмостойкого строительства, учиться прогнозировать эти события. Да и вообще, если бы не эти стихийные бедствия, нас бы на свете не было, считает Григорий Стеблов, профессор РАН, главный научный сотрудник Института физики Земли им. Шмидта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геофизик Григорий Стеблов

Фото: Пресс-службы ИФЗ РАН Геофизик Григорий Стеблов

Фото: Пресс-службы ИФЗ РАН

— Григорий Михайлович, в последнее время происходит много крупных и разрушительных землетрясений. Сначала турецкое, совсем недавно — в Афганистане, о котором мало писали, хотя оно унесло несколько тысяч жизней. Правда ли, что крупные землетрясения стали происходить чаще?

— Трудно сказать, есть ли тут тенденции к нарастанию или убыванию. Скорее это стохастический процесс, который временами нарастает, временами убывает. То, что землетрясения происходят там, где раньше их не было,— вот это некое явление, которое стало заметно в нынешнем году на примере турецкого и афганского землетрясений.

— Почему их не ожидали?

— В тех местах много лет ничего не происходило. Хотя теория говорит о том, что если есть сейсмогенерирующая структура, сейсмический пояс, где находятся подвижные разломы, вызывающие землетрясения, то там, где долго ничего не происходило, рано или поздно все-таки следует ожидать сильного землетрясения. Дело в том, что там накапливается напряжение, которое долго не выделялось, но по достижению предела прочности приходит время сорваться пластам и там. Поэтому, если есть подвижный сейсмический пояс, то думать, что если нет землетрясений, то их и не будет, не стоит.

— Где проходят эти сейсмические пояса, а где их точно нет? Вот в Москве нет сейсмического пояса?

— Нет. Это центр одной из древнейших и очень мощных платформ. Здесь нет взаимного движения пластов Земли, нет тех напряжений, которые могут существовать на разломах. А пояса достаточно четко очерчиваются на карте земного шара по сейсмическим каталогам.

Наиболее интенсивные сейсмические пояса — границы между литосферными плитами, которые движутся относительно друг друга. А внутренние части, которые слагаются из платформ, составляющих эти плиты, не имеют потенциальных источников землетрясений.

Там нет разломов. Это внутренняя стабильная часть. Москва как раз и находится в центре одной из таких платформ.

— Это успокаивает. Интересно, древние это знали, когда строили здесь город?

— Думаю, наличие реки как основного транспортного средства в те времена играло первостепенную роль. А насчет сейсмичности — когда люди долго живут в определенной местности, они понимают, сейсмична она или нет, но это происходит со временем. А вот транспортные артерии нужны были людям сразу.

— Бытует мнение, что наши далекие предки обладали сакральными знаниями о том, где нужно строить города. Выясняли они это так: выпасали стадо баранов, ждали, когда они наедятся травы, потом забивали их и смотрели на состояние внутренних органов — здоровые они или нет. Если да, можно строить, нет — нельзя. Уходили в другое место. Что думаете по этому поводу?

— Дать этому научное толкование проблематично: найти механизм взаимосвязи между состоянием здоровья животных и эндогенными сейсмотектоническими процессами сложно. Хотя есть некоторые разрозненные наблюдения, указывающие на то, что животные стремятся покинуть привычные места, когда каким-то образом предчувствуют скорое сейсмическое событие. Этот вопрос мало изучен.

Фотогалерея Землетрясение в Афганистане Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография По данным Геологической службы США (USGS), основной ущерб от землетрясений понесли четыре деревни в районе Зенда Джан в провинции Герат

На фото: реакция местных жителей на последствия землетрясения Фото: Reuters / Stringer Из-за разрушений в Герате отключилась телефонная связь Фото: Reuters / Stringer Местные жители ищут выживших среди обломков домов Фото: Reuters / Stringer Похороны жертв Фото: Omid Haqjoo / AP Мужчина среди развалин дома Фото: Omid Haqjoo / AP Погибшие были доставлены в больницы и на территории военных баз

Похороны жертв землетрясения Фото: Omid Haqjoo / AP Местные жители ищут жертв после землетрясения Фото: Omid Haqjoo / AP Мужчина с телом своего погибшего ребенка Фото: Reuters / Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES Всего в провинции Герат пострадали шесть деревень, сотни жителей находятся под обломками Фото: Reuters / Stringer Местные жители копают могилы для жертв Фото: Reuters / Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES Пострадавшего от землетрясения несут на носилках в больницу Фото: Reuters / Ali Khara Афганец в больнице Герат Фото: Reuters / Ali Khara Медики оказывают помощь пострадавшим афганцам Фото: Reuters / Ali Khara Пострадавшие от землетрясения жители провинции Герат Фото: Reuters / Ali Khara Следующая фотография 1 / 14 По данным Геологической службы США (USGS), основной ущерб от землетрясений понесли четыре деревни в районе Зенда Джан в провинции Герат

На фото: реакция местных жителей на последствия землетрясения Фото: Reuters / Stringer Из-за разрушений в Герате отключилась телефонная связь Фото: Reuters / Stringer Местные жители ищут выживших среди обломков домов Фото: Reuters / Stringer Похороны жертв Фото: Omid Haqjoo / AP Мужчина среди развалин дома Фото: Omid Haqjoo / AP Погибшие были доставлены в больницы и на территории военных баз

Похороны жертв землетрясения Фото: Omid Haqjoo / AP Местные жители ищут жертв после землетрясения Фото: Omid Haqjoo / AP Мужчина с телом своего погибшего ребенка Фото: Reuters / Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES Всего в провинции Герат пострадали шесть деревень, сотни жителей находятся под обломками Фото: Reuters / Stringer Местные жители копают могилы для жертв Фото: Reuters / Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES Пострадавшего от землетрясения несут на носилках в больницу Фото: Reuters / Ali Khara Афганец в больнице Герат Фото: Reuters / Ali Khara Медики оказывают помощь пострадавшим афганцам Фото: Reuters / Ali Khara Пострадавшие от землетрясения жители провинции Герат Фото: Reuters / Ali Khara Смотреть

— Тем не менее, даже обладая знанием о землетрясениях, люди с древних времен строили города в сейсмоопасных районах. Почему?

— Строили. Это, например, Италия, Греция. Им просто негде больше было строить — у них там все сейсмоопасное. Но они искали морское побережье, что было важно для жизни. И создали, между прочим, самые развитые в культурном отношении цивилизации. Вполне возможно, это не случайное совпадение.

— Вы сказали, что можно по наличию сейсмопоясов определить, будет ли землетрясение. А как узнать — когда?

— Вопрос этот тоже подразделяется на три уровня в современных исследованиях: в долгосрочной, среднесрочной и краткосрочной перспективах. Что такое долгосрочная перспектива? На многие годы, десятки лет, столетия. И в этом диапазоне времени есть вероятностные оценки.

— А было известно, что в определенное время в Турции и Афганистане нужно ждать таких событий?

— Нет, это уже краткосрочная перспектива, когда речь идет о предсказании конкретных дней на ближайший месяц или неделю. Десятилетие — это на грани перехода от среднесрочной к долгосрочной перспективе. Долгосрочной может быть вообще неопределенная перспектива. Обычно это выходит за обозримые периоды наблюдений для людей и основывается на известной периодичности повторения сильных событий в конкретных регионах, период может составлять несколько сотен лет.

— Но людям, конечно, интересны краткосрочные прогнозы. С этим все плохо?

— То, что где-то накапливаются напряжения, которые рано или поздно должны разрядиться в виде подвижки, сейсмического сотрясения, более или менее просчитывается современными средствами наблюдения. Не только сейсмическими, но и спутниковыми, геодезическими.

Самый проблемный вопрос — определить, когда этот уровень напряжения приближается к пределам прочности, когда этот разлом должен сработать. Для этого должны сорваться, сдвинуться берега разлома. Это гораздо сложнее предвидеть, потому что строение, структура земных недр требует очень детальных исследований.

Даже зная уровень напряжения по измерениям, близость к критическому пределу прочности, очень сложно определить уровень опасности в каждом конкретном сегменте любого сейсмоопасного участка.

— Каждый раз поведение будет сугубо индивидуальным?

— Да. И очень многофакторным. Нужно понять, на какой глубине конкретного разлома произойдет подвижка. Если начнется сверху, то на какую глубину распространится. Или, если начнется в глубине, выйдет ли разрыв на поверхность и какова будет длина его горизонтального простирания. Одной и той же силы толчок одной и той же магнитуды в зависимости от глубины и удаления вызовет разные воздействия. Чем глубже, дальше — тем меньше.

От ориентации разлома и подвижки, от того, как по отношению к этому механизму расположены ближайшие населенные пункты, очень многое зависит. От одного и того же очага на населенные пункты даже при одинаковом удалении приходятся разные воздействия.

На самом деле максимальную силу ожидаемого землетрясения с достаточно высокой долей вероятности можно просчитать и строить с таким расчетом. Ведь тяжелые последствия вызывают не сами землетрясения, а постройки, которые люди возводят и которые на них обрушаются.

— Под завалами погибает больше людей, чем от самого землетрясения?

— Да. Стоя на ровном месте, не приходится ожидать тяжелых последствий от того, что почва немного колеблется под ногами.

— А если сильно колеблется?

— Тогда человек просто упадет на землю.

— Вы когда-нибудь испытывали такое?

— Я не был в момент землетрясения в очаговой зоне. Но описания и измерения этого присутствуют. Сейсмические волны, распространяющиеся по земной поверхности, выражаются в виде смещения земной поверхности с небольшими амплитудами. Небольшая дрожь земли под ногами не может вызвать тяжелых последствий. Правда, еще есть разлом, куда теоретически можно провалиться.

— Так бывает — чтобы человек туда провалился и погиб?

— Бывает, но нечасто. Основная масса жертв — из-за крушения конструкций, которые не выдержали тряски, вызванной землетрясением, потому что не были построены с расчетом на этот уровень опасности.

— Мы привыкли воспринимать землетрясение как зло, убийцу человечества. Но я знаю, что землетрясение может приносить пользу людям. Вы даже научились предсказывать цунами с помощью землетрясений. Это правда?

— Речь идет о системе раннего предупреждения цунами. Когда происходит цунамигенное сейсмическое событие, то современная модель позволяет рассчитать, где и когда от него следует ожидать прихода волны. Все виды цунамигенных источников достаточно хорошо изучены и известны, процентов 80 — это подводные явления, вызванные неглубокими, сильными подводными землетрясениями, подводными извержениями вулканов. Это подводные землетрясения довольно большой магнитуды, очаг которых располагается в акватории Мирового океана. Опять же — подводные оползни по склонам…

Фотогалерея Землетрясение в Турции и Сирии Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Спасатели эвакуируют пострадавшего в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Выживший после землетрясения мужчина выносит вещи из своей разрушенной квартиры в Хатае (Турция) Фото: Reuters / Umit Bektas В Кахраманмараше (Турция) установлено более 50 тыс. палаток для временного нахождения людей Фото: Reuters / Stoyan Nenov Местные жители спят среди обломков в Кырыкхане (Турция) Фото: Reuters / Piroschka van de Wouw Мужчина сидит в поврежденном автобусе в Кахраманмараше (Турция) Фото: Reuters / Ronen Zvulun Женщина плачет рядом с телами погибших в Кахраманмараше (Турция) Фото: Reuters / Suhaib Salem Разрушенные дома в Адыямане (Турция) Фото: Reuters / Irakli Gedenidze В результате землетрясения в Турции на дорогах образовались огромные трещины Фото: Reuters / Benoit Tessier Местные жители молятся во время похорон жертв землетрясения в Джандарисе (Сирия) Фото: Reuters / Stringer Поиск выживших после землетрясения в Идлибе (Сирия) Фото: Reuters Новорожденный спасен из-под завалов дома в Хатае (Турция) Фото: Reuters / Kemal Aslan Спасатели извлекают тело погибшего из-под обломков в Кырыкхане (Турция) Фото: Reuters / Piroschka van de Wouw Поисково-спасательные работы в сирийской деревне Бисния Фото: Reuters Российские военные помогают разбирать завалы в Алеппо (Сирия) Фото: Omar Sanadiki / AP Мужчина осматривает рухнувшее здание в Кахраманмараше (Турция) Фото: Reuters / Suhaib Salem Спасатели эвакуируют женщину из разрушенного здания в Эльбистане (Турция) Фото: Ismail Coskun / IHA / AP Тело погибшего, укрытое одеялом, на обочине дороги в Хатае (Турция) Фото: Reuters / Umit Bektas Землетрясение в Пазарджике (Турция) произошло в 4:17 мск Фото: Depo Photos / AP Спасатели извлекают пострадавших из-под разрушенного здания в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции Фото: Mahmut Bozarsan / AP Мужчина осматривает разрушенный дом в Диярбакыре (Турция) Фото: Depo Photos / AP После первого землетрясения в Турции произошло 32 афтершока, в том числе шесть магнитудой выше 6

На фото: вода в аквариуме во время землетрясения Фото: Reuters / via Reuters TV В Турции одним из самых пострадавших районов оказался Диярбакыр (на фото) Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images Парковка возле разрушенного здания в Диярбакыре (Турция) Фото: Depo Photos / AP Последствия землетрясения в Малатье (Турция) Фото: Reuters Спасатели обыскивают завалы после землетрясения в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / via Reuters TV Местные жители разбирают завалы в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Спасатели пытаются вытащить человека, выжившего после обрушения дома в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Местные жители разбирают завалы в городе Азмарин в провинции Идлиб (Сирия) Фото: Ghaith Alsayed / AP Спасатели пытаются добраться до людей, оказавшихся в ловушке внутри обрушившегося здания в Адане (Турция) Фото: IHA agency / AP Последствия землетрясения в Адиямане (Турция) Фото: Reuters Рухнувшее пятиэтажное здание в провинции Османие (Турция) Фото: Muzaffer Гѓagliyaner / Anadolu Agency / Getty Images Поисково-спасательные работы в Шанлыурфе (Турция) Фото: Rauf Maltas / Anadolu Agency / Getty Images Люди разбирают завалы в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Поисково-спасательные работы в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Спасатели разбирают завалы с выжившими внутри после землетрясения в Диярбакыре (Турция) Фото: Mahmut Bozarsan / AP Поврежденный автомобиль в Адане (Турция) Фото: Omer Yildiz / Anadolu Agency / Getty Images Включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО крепость Газиантеп (на фото) также пострадала в результате землетрясения в Турции. Она построена в качестве наблюдательного пункта в II-III веках нашей эры Фото: Mehmet Akif Parlak / Anadolu Agency / Getty Images Ребенка извлекли из-под обломков в Диярбакыре (Турция) Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images Вид с воздуха на обломки здания в Адане (Турция) Фото: General Directorate of State Hydraulic Works of Turkiye / Anadolu Agency / Getty Images Последствия землетрясения в Хатае (Турция) Фото: Ercin Erturk / Anadolu Agency / Getty Images Местные жители ищут выживших родственников и знакомых после землетрясения в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Последствия землетрясения в Адане (Турция) Фото: Reuters В турецком порту Искендерун после землетрясения начался пожар Фото: Murat Sengul / Anadolu Agency / AFP Следующая фотография 1 / 43 Спасатели эвакуируют пострадавшего в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Выживший после землетрясения мужчина выносит вещи из своей разрушенной квартиры в Хатае (Турция) Фото: Reuters / Umit Bektas В Кахраманмараше (Турция) установлено более 50 тыс. палаток для временного нахождения людей Фото: Reuters / Stoyan Nenov Местные жители спят среди обломков в Кырыкхане (Турция) Фото: Reuters / Piroschka van de Wouw Мужчина сидит в поврежденном автобусе в Кахраманмараше (Турция) Фото: Reuters / Ronen Zvulun Женщина плачет рядом с телами погибших в Кахраманмараше (Турция) Фото: Reuters / Suhaib Salem Разрушенные дома в Адыямане (Турция) Фото: Reuters / Irakli Gedenidze В результате землетрясения в Турции на дорогах образовались огромные трещины Фото: Reuters / Benoit Tessier Местные жители молятся во время похорон жертв землетрясения в Джандарисе (Сирия) Фото: Reuters / Stringer Поиск выживших после землетрясения в Идлибе (Сирия) Фото: Reuters Новорожденный спасен из-под завалов дома в Хатае (Турция) Фото: Reuters / Kemal Aslan Спасатели извлекают тело погибшего из-под обломков в Кырыкхане (Турция) Фото: Reuters / Piroschka van de Wouw Поисково-спасательные работы в сирийской деревне Бисния Фото: Reuters Российские военные помогают разбирать завалы в Алеппо (Сирия) Фото: Omar Sanadiki / AP Мужчина осматривает рухнувшее здание в Кахраманмараше (Турция) Фото: Reuters / Suhaib Salem Спасатели эвакуируют женщину из разрушенного здания в Эльбистане (Турция) Фото: Ismail Coskun / IHA / AP Тело погибшего, укрытое одеялом, на обочине дороги в Хатае (Турция) Фото: Reuters / Umit Bektas Землетрясение в Пазарджике (Турция) произошло в 4:17 мск Фото: Depo Photos / AP Спасатели извлекают пострадавших из-под разрушенного здания в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции Фото: Mahmut Bozarsan / AP Мужчина осматривает разрушенный дом в Диярбакыре (Турция) Фото: Depo Photos / AP После первого землетрясения в Турции произошло 32 афтершока, в том числе шесть магнитудой выше 6

На фото: вода в аквариуме во время землетрясения Фото: Reuters / via Reuters TV В Турции одним из самых пострадавших районов оказался Диярбакыр (на фото) Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images Парковка возле разрушенного здания в Диярбакыре (Турция) Фото: Depo Photos / AP Последствия землетрясения в Малатье (Турция) Фото: Reuters Спасатели обыскивают завалы после землетрясения в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / via Reuters TV Местные жители разбирают завалы в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Спасатели пытаются вытащить человека, выжившего после обрушения дома в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Местные жители разбирают завалы в городе Азмарин в провинции Идлиб (Сирия) Фото: Ghaith Alsayed / AP Спасатели пытаются добраться до людей, оказавшихся в ловушке внутри обрушившегося здания в Адане (Турция) Фото: IHA agency / AP Последствия землетрясения в Адиямане (Турция) Фото: Reuters Рухнувшее пятиэтажное здание в провинции Османие (Турция) Фото: Muzaffer Гѓagliyaner / Anadolu Agency / Getty Images Поисково-спасательные работы в Шанлыурфе (Турция) Фото: Rauf Maltas / Anadolu Agency / Getty Images Люди разбирают завалы в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Поисково-спасательные работы в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Спасатели разбирают завалы с выжившими внутри после землетрясения в Диярбакыре (Турция) Фото: Mahmut Bozarsan / AP Поврежденный автомобиль в Адане (Турция) Фото: Omer Yildiz / Anadolu Agency / Getty Images Включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО крепость Газиантеп (на фото) также пострадала в результате землетрясения в Турции. Она построена в качестве наблюдательного пункта в II-III веках нашей эры Фото: Mehmet Akif Parlak / Anadolu Agency / Getty Images Ребенка извлекли из-под обломков в Диярбакыре (Турция) Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images Вид с воздуха на обломки здания в Адане (Турция) Фото: General Directorate of State Hydraulic Works of Turkiye / Anadolu Agency / Getty Images Последствия землетрясения в Хатае (Турция) Фото: Ercin Erturk / Anadolu Agency / Getty Images Местные жители ищут выживших родственников и знакомых после землетрясения в Диярбакыре (Турция) Фото: Reuters / Sertac Kayar Последствия землетрясения в Адане (Турция) Фото: Reuters В турецком порту Искендерун после землетрясения начался пожар Фото: Murat Sengul / Anadolu Agency / AFP Смотреть

— Бывает такое? И что там сползает?

— Пласт породы срывается по наклону, соскальзывает вниз. Если там считанные десятки кубометров, это малозаметно. Когда это миллионы тонн, происходит сильное воздействие, возникает волна цунами, и такие сейсмические события регистрируются сейсмографами и спутниками, геодезическими приборами. Любое такое воздействие вызывает распространение определенного вида волн, но даже если они будут слабее, чем сейсмические, они тоже регистрируются.

— Представляется гигантская волна из какого-нибудь фильма-катастрофы, когда люди стоят на берегу, прощаются друг с другом, понимая, что они уже никуда не убегут. Так бывает?

— Бывает, когда недоработано раннее оповещение о том, что произошло цунамигенное событие. Есть службы, которые по разным измерениям выдают оперативную тревогу. Набор измерений достаточно обширный. Это сейсмографы, спутниковая геодезия, донные датчики давления, датчики уровня моря. Комплекс данных о том, что возникла волна и она распространяется широким фронтом.

— Тогда нужно эвакуировать население?

— Безусловно.

— А здесь не может быть ошибки, как с землетрясением, когда не очень понятно, будет оно или не будет?

— Здесь все четко и понятно. Должен быть заранее проработан план эвакуации населения — пути отхода от береговой линии, система оповещения, указатели…

— А это работает?

— Там, где местные власти озабочены и занимаются этим вопросом, работает. Во многих странах по Тихоокеанскому побережью, которое наиболее подвержено воздействию цунами,— это подавляющая часть стран Карибского бассейна, Южно-Американского побережья,— регулярно проходят разные мероприятия по обсуждению мер борьбы с последствиями цунами. Есть Центр предупреждения цунами. Они серьезно относятся к проработке мер по эвакуации населения. Если не пренебрегать этим вопросом, можно избежать тяжелых последствий.

— Представим себе, что на планете больше не происходит землетрясений, нет никаких стихийных бедствий, все гладко и безопасно. Что это может означать?

— Тут радоваться не стоит. Скорее это не очень хороший признак. Причиной землетрясений и вулканизма является движение литосферных плит, которое вызывается конвективными течениями в мантии.

Остывающая литосфера, верхняя твердая оболочка Земли, через вязкое трение приводится в движение течениями в мантии, которые, в свою очередь, возникают вследствие теплового потока из ядра Земли. И если это прекратилось, значит, прекратился тепловой поток, и Земля остыла, «умерла».

Вряд ли населению планеты будет хорошо оттого, что планета остывает. Все же мы живем в довольно комфортных условиях.

— Получается, стихийные бедствия, которые мы так не любим,— это свидетельство того, что планета жива?

— Землетрясения не только необходимы, но и во многом полезны. Благодаря землетрясениям мы очень много знаем о внутреннем строении нашей планеты. Дело в том, что сейсмические волы, генерируемые землетрясениями, проникают вглубь Земли до самого центра, так что особенности их распространения, регистрируемые сейсмографами при выходе волн на поверхность, несут информацию обо всех известных нам внутренних слоях Земли. Само существование этих слоев установлено во многом благодаря анализу сейсмических волн, так что землетрясения не только разрушают, но и помогают исследовать глубинное строение Земли.

Наша задача — научиться жить с ними правильно, принимать превентивные меры: понять, где и что можно прогнозировать, какой интенсивности воздействия ожидать от землетрясений, вулканов, цунами и всего остального.

Фотогалерея Сильнейшие землетрясения века Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 28 декабря 1908 года, Мессалина, Италия. Одно из крупнейших землетрясений XX века магнитудой 7,5. Погибло около 150 тыс. человек Фото: AP 16 декабря 1920 года, провинция Ганьсу, Китай. Землетрясение силой 8,6 балла по шкале Рихтера в унесло жизни 180 тыс. человек Фото: disasterhistory.org 16 декабря 1920 года, провинция Ганьсу, Китай. Землетрясение силой 8,6 балла по шкале Рихтера в унесло жизни 180 тыс. человек Фото: AP 24 января 1939 года, Чиян, Чили. Самое крупное землетрясение за всю историю наблюдений, полностью разрушившее город Чиян. Погибло 40 тыс. человек Фото: AP 26 декабря 1939 года, Эрзинджан, Турция. В результате землетрясения был разрушен город, который переживал подобную катастрофу не раз. Стихия унесла жизни от 36 тыс. до 39 тыс. человек Фото: AP 5 августа 1949 года, Амбато, Эквадор. В провинции Тунгурауа землетрясение магнитудой 6,8 унесло жизни 5,5 тыс. человек и стало самым разрушительным в Западном полушарии за пять лет Фото: libraryphoto.cr.usgs.gov 29 февраля 1960 года, Агадир, Марокко. Землетрясение магнитудой 5,9, длившееся всего 15 секунд, унесло жизни 15 тыс. человек, более 35 тыс. остались без крова Фото: AP 31 мая 1960 года, Чимботе, Перу. Землетрясение магнитудой 7,7 унесло жизни более 60 тыс. человек, кроме того, привело к серьезной безработице и обнищанию населения, так как в результате катастрофы были повреждены предприятия рыбной промышленности. Общий ущерб составил $550 млн Фото: AP 26 июля 1963 года, Скопье, Югославия. Землетрясение разрушило большую часть города и привело к гибели 1070 человек, примерно 75% жилых домов было разрушено или повреждено Фото: AP / Sam Nocella 27 марта 1964 года, Аляска, США. Великое Аляскинское землетрясение — сильнейшее землетрясение в истории США магнитудой 9,1–9,2, вызвавшее цунами. В результате стихии погибло около 130 человек Фото: U.S. Army/wikimedia.org 26 апреля 1966 года, Ташкент, Узбекистан. Землетрясение магнитудой 5,2 почти полностью разрушило центр Ташкента. Без крыши над головой остались свыше 300 тыс. человек, а город был восстановлен за 3,5 года Фото: ТАСС 30 мая 1970 года, Анкас, Перу.Самое катастрофическое по количеству жертв землетрясение в Перу, в результате которого погибли 100 тыс. человек, 25 тыс. пропали без вести. Город Янгай был полностью затоплен, город Уарас и другие разрушены Фото: AP 4 февраля 1976 года, Гватемала. Землетрясение магнитудой 7,5 привело к гибели 23 тыс. человек, 76 тыс. получили ранения различной степени тяжести Фото: AP 19 сентября 1985 года, Мехико, Мексика. Одно из самых разрушительных землетрясений в истории Америки магнитудой 8,0 унесло жизни около 10 тыс. человек, более 100 тыс. остались без крова Фото: AP / David Tenenbaum 7 декабря 1988 года, Ленинакан, Армения. Катастрофическое землетрясение магнитудой 10 унесло жизни 25 тыс. человек, 19 тыс. стали инвалидами Фото: AP / Morten Hvaal 12 октября 1992 года, Каир. Землетрясение с относительно небольшой магнитудой 5.8 повлекло катастрофические последствия: погибли 545 человек, пострадали 6512. Стихия полностью разрушила 350 жилых строений, 300 школ, 216 мечетей; были сильно повреждены 9350 домов. Без крова остались более 50 тыс. человек Фото: Norbert Schiller / AP 17 января 1995 года, Коба, Япония. Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в результате сдвига тектонических плит и повлекло за собой гибель 6 тыс. человек Фото: Reuters 28 мая 1995 года, Нефтегорск, Сахалин. Землетрясение магнитудой около 7,6 разрушило поселок и унесло жизни большей части населения — погибли 2040 человек из 3197 Фото: ТАСС 17 августа 1999 года, Стамбул, Турция. Землетрясение силой 10 баллов унесло жизни 17 тыс. человек Фото: AP / Enric Marti 26 декабря 2003 года, Бам, Иран. Землетрясение силой 6,3 балла унесло жизни около 35 тыс. человек (хотя министр здравоохранения Ирана сообщил о 70 тыс. жертв), 22 тыс. пострадали Фото: Reuters 26 декабря 2004 года, Индийский океан. Третье по силе землетрясение за всю историю наблюдения магнитудой 9,3 затронуло 17 стран, в том числе Индонезию, Таиланд, Мали и другие. Погибло около 300 тыс. человек Фото: Reuters 12 мая 2008 года, Сычуань, Китай. Магнитуда землетрясения составила 8, погибло почти 70 тыс. человек, 18 тыс. пропали без вести Фото: AP / Xinhua, Chen Xie 13 января 2010 года, Гаити. Землетрясение магнитудой 7,0 унесло жизни 220 тыс. человек, около тысячи пропали без вести Фото: Reuters 27 февраля 2010 года, Чили. Землетрясение магнитудой 8,8 привело к цунами и стало причиной гибели почти тысячи человек Фото: AP / Sebastian Martinez 11 марта 2011 года, Натори, Япония. Землетрясение магнитудой 9,0 привело к цунами и повлекло гибель 15 тыс. человек. Великое восточнояпонское землетрясение стало сильнейшим за всю историю наблюдений в Японии Фото: Reuters 25 апреля 2015 года, Непал. Землетрясение магнитудой 7,9 разрушило столицу Непала Катманду и вызвало сход лавины на Эвересте. В результате бедствя погибли более 2300 человек Фото: Reuters / Navesh Chitrakar 6 февраля 2023 года в Турции произошли два мощных землетрясения с магнитудой 7,8 и 7,5. После было зарегистрировано несколько тысяч повторных толчков. В результате катастрофы в Турции погибло свыше 50 тыс. человек, в Сирии — более 8 тыс. человек. В Турции были объявлены чрезвычайное положение и семидневный траур Фото: Umit Bektas / Reuters 7 октября 2023 года в афганской провинции Герат произошли два землетрясения, оба с магнитудой 6,3. В результате землетрясений погибло не менее 2500 человек, более 9 тыс. получили ранения. Незначительные разрушения произошли также на территории Ирана. Землетрясение стало самым большим по количеству жертв в Афганистане с мая 1998 года Фото: Ebrahim Noroozi / AP Следующая фотография 1 / 28 28 декабря 1908 года, Мессалина, Италия. Одно из крупнейших землетрясений XX века магнитудой 7,5. Погибло около 150 тыс. человек Фото: AP 16 декабря 1920 года, провинция Ганьсу, Китай. Землетрясение силой 8,6 балла по шкале Рихтера в унесло жизни 180 тыс. человек Фото: disasterhistory.org 16 декабря 1920 года, провинция Ганьсу, Китай. Землетрясение силой 8,6 балла по шкале Рихтера в унесло жизни 180 тыс. человек Фото: AP 24 января 1939 года, Чиян, Чили. Самое крупное землетрясение за всю историю наблюдений, полностью разрушившее город Чиян. Погибло 40 тыс. человек Фото: AP 26 декабря 1939 года, Эрзинджан, Турция. В результате землетрясения был разрушен город, который переживал подобную катастрофу не раз. Стихия унесла жизни от 36 тыс. до 39 тыс. человек Фото: AP 5 августа 1949 года, Амбато, Эквадор. В провинции Тунгурауа землетрясение магнитудой 6,8 унесло жизни 5,5 тыс. человек и стало самым разрушительным в Западном полушарии за пять лет Фото: libraryphoto.cr.usgs.gov 29 февраля 1960 года, Агадир, Марокко. Землетрясение магнитудой 5,9, длившееся всего 15 секунд, унесло жизни 15 тыс. человек, более 35 тыс. остались без крова Фото: AP 31 мая 1960 года, Чимботе, Перу. Землетрясение магнитудой 7,7 унесло жизни более 60 тыс. человек, кроме того, привело к серьезной безработице и обнищанию населения, так как в результате катастрофы были повреждены предприятия рыбной промышленности. Общий ущерб составил $550 млн Фото: AP 26 июля 1963 года, Скопье, Югославия. Землетрясение разрушило большую часть города и привело к гибели 1070 человек, примерно 75% жилых домов было разрушено или повреждено Фото: AP / Sam Nocella 27 марта 1964 года, Аляска, США. Великое Аляскинское землетрясение — сильнейшее землетрясение в истории США магнитудой 9,1–9,2, вызвавшее цунами. В результате стихии погибло около 130 человек Фото: U.S. Army/wikimedia.org 26 апреля 1966 года, Ташкент, Узбекистан. Землетрясение магнитудой 5,2 почти полностью разрушило центр Ташкента. Без крыши над головой остались свыше 300 тыс. человек, а город был восстановлен за 3,5 года Фото: ТАСС 30 мая 1970 года, Анкас, Перу.Самое катастрофическое по количеству жертв землетрясение в Перу, в результате которого погибли 100 тыс. человек, 25 тыс. пропали без вести. Город Янгай был полностью затоплен, город Уарас и другие разрушены Фото: AP 4 февраля 1976 года, Гватемала. Землетрясение магнитудой 7,5 привело к гибели 23 тыс. человек, 76 тыс. получили ранения различной степени тяжести Фото: AP 19 сентября 1985 года, Мехико, Мексика. Одно из самых разрушительных землетрясений в истории Америки магнитудой 8,0 унесло жизни около 10 тыс. человек, более 100 тыс. остались без крова Фото: AP / David Tenenbaum 7 декабря 1988 года, Ленинакан, Армения. Катастрофическое землетрясение магнитудой 10 унесло жизни 25 тыс. человек, 19 тыс. стали инвалидами Фото: AP / Morten Hvaal 12 октября 1992 года, Каир. Землетрясение с относительно небольшой магнитудой 5.8 повлекло катастрофические последствия: погибли 545 человек, пострадали 6512. Стихия полностью разрушила 350 жилых строений, 300 школ, 216 мечетей; были сильно повреждены 9350 домов. Без крова остались более 50 тыс. человек Фото: Norbert Schiller / AP 17 января 1995 года, Коба, Япония. Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в результате сдвига тектонических плит и повлекло за собой гибель 6 тыс. человек Фото: Reuters 28 мая 1995 года, Нефтегорск, Сахалин. Землетрясение магнитудой около 7,6 разрушило поселок и унесло жизни большей части населения — погибли 2040 человек из 3197 Фото: ТАСС 17 августа 1999 года, Стамбул, Турция. Землетрясение силой 10 баллов унесло жизни 17 тыс. человек Фото: AP / Enric Marti 26 декабря 2003 года, Бам, Иран. Землетрясение силой 6,3 балла унесло жизни около 35 тыс. человек (хотя министр здравоохранения Ирана сообщил о 70 тыс. жертв), 22 тыс. пострадали Фото: Reuters 26 декабря 2004 года, Индийский океан. Третье по силе землетрясение за всю историю наблюдения магнитудой 9,3 затронуло 17 стран, в том числе Индонезию, Таиланд, Мали и другие. Погибло около 300 тыс. человек Фото: Reuters 12 мая 2008 года, Сычуань, Китай. Магнитуда землетрясения составила 8, погибло почти 70 тыс. человек, 18 тыс. пропали без вести Фото: AP / Xinhua, Chen Xie 13 января 2010 года, Гаити. Землетрясение магнитудой 7,0 унесло жизни 220 тыс. человек, около тысячи пропали без вести Фото: Reuters 27 февраля 2010 года, Чили. Землетрясение магнитудой 8,8 привело к цунами и стало причиной гибели почти тысячи человек Фото: AP / Sebastian Martinez 11 марта 2011 года, Натори, Япония. Землетрясение магнитудой 9,0 привело к цунами и повлекло гибель 15 тыс. человек. Великое восточнояпонское землетрясение стало сильнейшим за всю историю наблюдений в Японии Фото: Reuters 25 апреля 2015 года, Непал. Землетрясение магнитудой 7,9 разрушило столицу Непала Катманду и вызвало сход лавины на Эвересте. В результате бедствя погибли более 2300 человек Фото: Reuters / Navesh Chitrakar 6 февраля 2023 года в Турции произошли два мощных землетрясения с магнитудой 7,8 и 7,5. После было зарегистрировано несколько тысяч повторных толчков. В результате катастрофы в Турции погибло свыше 50 тыс. человек, в Сирии — более 8 тыс. человек. В Турции были объявлены чрезвычайное положение и семидневный траур Фото: Umit Bektas / Reuters 7 октября 2023 года в афганской провинции Герат произошли два землетрясения, оба с магнитудой 6,3. В результате землетрясений погибло не менее 2500 человек, более 9 тыс. получили ранения. Незначительные разрушения произошли также на территории Ирана. Землетрясение стало самым большим по количеству жертв в Афганистане с мая 1998 года Фото: Ebrahim Noroozi / AP Смотреть

— Вы говорите о том, что надо суметь вовремя убежать. Но научимся ли мы когда-нибудь управлять энергией этих событий? Может, в отдаленном будущем?

— В отдаленном будущем можно ожидать чего угодно. На то оно и отдаленное, что находится за пределами нашего видения. Но представить механизмы, которыми мы можем воздействовать на движения земных пластов в виде литосферных плит больших или меньших размеров, сейчас невозможно, у нас нет таких сил.

Понятно, что есть атомная энергия, взрыв которой может спровоцировать разрядку напряжений, которые уже набрались. Это так называемый триггерный механизм, который достаточно давно обсуждается. Такое триггерное воздействие — это максимум того, чем человечество на данный момент располагает.

В те времена, когда проводились подземные ядерные испытания, в сейсмоактивных регионах, расположенных поблизости от полигонов, отмечались определенные вариации фоновой сейсмичности. Это наблюдалось для Памира и Гиндукуша в 1500 км от Семипалатинского полигона, а также в Калифорнии — недалеко от Невадского полигона.

Объясняются подобные эффекты тем, что взрывы, как и землетрясения, генерируют сейсмические волны, несущие по мере распространения кратковременные избыточные деформации. Их может оказаться достаточно для срабатывания сейсмогенерирующих структур.

Однако попытки предотвратить сильные землетрясения путем разгрузки тектонических напряжений серией малых, спровоцированных взрывами землетрясений потребуют несоразмерных, практически невозможных усилий. Так что пока не получается.

— Не кажется ли вам, что человечество до сих пор еще очень мало знает и совершенно беспомощно перед слепыми силами природы?

— Конечно, силы природы пока значительно превосходят по своему могуществу возможности человека. Но если сила интеллекта будет со временем прибывать, то, может быть, это позволит нам хотя бы сравняться. Надеюсь на это.

Беседу вела Наталия Лескова