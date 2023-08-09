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«Яндекс» выпустит метеосводку

Компания представила в России погодную платформу

«Яндекс» запустил платформу, позволяющую бизнесу получать данные о прогнозе погоды и связанных с ним рекомендациях. Компания уже развивала аналогичную платформу под брендом Meteum за рубежом, но не представляла ее на российском рынке. В числе потенциальных клиентов новой платформы «Яндекс» называет аграриев. Участники рынка признают актуальность сервиса, но не уверены в адекватности получаемых в нем рекомендаций.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сервис «Яндекс Погода» запустил в России платформу для бизнеса, позволяющую компаниям получать погодные данные, прогнозы и связанные с ними рекомендации, сообщили “Ъ” в компании. Платформа рассчитана на использование в сельском хозяйстве, ритейле и логистике и учитывает данные с наземных метеостанций, радаров и спутников вместе с сообщениями пользователей. Раньше «Яндекс» предоставлял российским компаниям только автоматизированный доступ непосредственно к погодным данным, без рекомендаций. «Запуск платформы — естественное продолжение работы "Яндекс Погоды" с партнерами»,— добавили в компании.

“Ъ” обнаружил, что демоверсия сервиса расположена на сайте Meteum — уже существующей погодной платформы от «Яндекса», которая представлена только на зарубежных рынках. Сервис Meteum продвигался в том числе в странах Латинской Америки (см. “Ъ” от 29 июля 2022 года). Юридический адрес Meteum, согласно сайту, совпадает с юридическим адресом холдинга Beyond AI в Армении.

О появлении этой структуры, которую «Яндекс» называл «одним из внутренних экспериментов компании», в декабре 2022 года сообщал RTVI; тогда Meteum не входил в число сервисов, относящихся к Beyond AI. В «Яндексе» не ответили на вопрос, как новый сервис будет соотноситься с другими структурами, не ответили там и на вопрос о причастности Meteum к Beyond AI.

Еще до начала военной операции России на Украине некоторые сервисы «Яндекса» стали использовать разные бренды в России и за рубежом. В июле 2023 года, на фоне готовящегося разделения российских и иностранных активов «Яндекса», компания запустила в РФ краудсорсинговый сервис «Яндекс Задания» и объявила о намерении перестроить существующий сервис «Толока» на зарубежный рынок (см. “Ъ” от 26 июля).

Головная структура «Яндекса» нидерландская Yandex N.V. выражала намерение самостоятельно развивать бизнес по разметке данных, к которому относится «Толока». В случае же с погодными платформами речь об этом не идет, утверждает источник “Ъ”, близкий к одной из сторон сделки по разделению активов: «К зарубежной части компании, которая отделится от российской при сделке, сервис Meteum не отойдет».

Разработка «Яндекса», в отличие от специализированных систем управления сельхозпредприятиями (FMS — Farm Management System), сосредоточена только на погоде, «но зато агрегирует информацию из большого количества источников, в том числе из сообщений пользователей», отмечает гендиректор «Поле.рф» Евгений Белов. Он назвал это «большим плюсом» для сельхозпроизводителей, подчеркнув, что других подобных отечественных разработок пока нет. Иностранные компании до сих пор в РФ с такими услугами не выходили, добавил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Появление платформы от «Яндекса», по его словам, актуально, но спрос на нее «будет зависеть от наполнения и стоимости».

Аграриям важны не только погодные сведения, но и степень проработанности отраслевых сценариев, сказал фермер Никита Токмаков, ознакомившийся с демоверсией платформы: «Сервис позволяет, в частности, рассчитать риски неблагоприятных сценариев по культурам. Вероятно, "Яндекс" сотрудничал с кем-то, чтобы получить эти данные, или рассчитал их самостоятельно, поэтому интересно, насколько они адаптированы под российские реалии». Специализированные FMS-системы, добавил фермер, «наоборот, вызывают вопросы насчет точности прогнозов погоды».

Юрий Литвиненко

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