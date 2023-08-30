Утилизатор переработчику не товарищ

Минприроды опубликовало два проекта постановлений правительства, необходимых для запуска новой модели расширенной ответственности производителей и импортеров товаров (РОП) за отходы. Среди них — документ-«конвертер», который содержит список отходов товаров и то, как их можно использовать для исполнения РОП, а также проект постановления о порядке привлечения к проверкам утилизаторов публично-правовой компании «Российский экологический оператор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Первый проект постановления — один из ключевых для сектора, компании которого будут считаться утилизаторами отходов в рамках запуска в 2024 году РОП (они войдут в реестр Росприроднадзора и получат финансирование ППК РЭО, см. “Ъ” от 18 августа). «Закон о РОП и конвертер призваны выстроить понятные правила для представителей отрасли. Документы сокращают число серых зон и исключают возможность для производителя или импортера выпускать на рынок один товар, а отчитываться о переработке другим. Не получится выпустить упаковку из вспененного полистирола, который невозможно переработать или сдать в качестве вторсырья, а закрыть ответственность ПЭТ-бутылкой»,— объясняет глава Минприроды Александр Козлов.

В лаборатории по исследованию экономики замкнутого цикла ИГСУ РАНХиГС опросили свой пул переработчиков, которые заключили, что «конвертер» достаточно стройно описывает работу по утилизации пластика, но из него выпадают заводы по производству «дробленки», или «флекса» (измельченное и вымытое сырье). «Легально и "вбелую" работающих заводов с "дробленкой" много, и их продукция востребована на рынке. Из нее делают готовые изделия (ящики и т. д.), добавляют в древесно-композитные материалы и т. п.»,— поясняет глава лаборатории Содном Будатаров. Председатель президиума ассоциации утилизаторов отходов «Клевер» Николай Павлов замечает, что конвертер позволит поставить точку в спорах о том, кто является утилизатором. Однако «производство хлопьев из пластмассовых бутылок — это не утилизация, а обработка», настаивает он. Переработчики макулатуры также обнаружили, что в группу «Упаковка из бумаги» включены не все виды отходов. В СРО «Клевер» надеются исправить возможные ошибки в рамках процедуры ОРВ. В Минприроды “Ъ” заверили, что документ «соответствует развитию отрасли и сформирован с учетом наилучших доступных технологий», и готовы доработать проект по итогам общественного обсуждения.

«Список — даже не полдела. Контроль за образованием отходов, их перемещениями, в том числе и к утилизаторам, эффективное администрирование РОП — вот что по-настоящему важно. Но ни один из этих процессов до сих пор не налажен, и непонятно, когда и как они заработают»,— заключает глава Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов.

Второй проект Минприроды проливает больше света на систему администрирования РОП.

Предполагается, что «Российский экологический оператор» станет не только регулятором, но и контролером отрасли.

Он будет принимать решения о том, попадет ли компания в реестр утилизаторов, и подтверждать соответствие реальности параметров, заявленных компаниями, на выездной проверке с Росприроднадзором. Николай Павлов полагает, что РЭО может быть эффективнее Росприроднадзора. «Логичное решение, поскольку РЭО выбрали ответственным за реализацию федерального проекта "Экономика замкнутого цикла" и оператором ГИС учета отходов от использования товаров. Но есть большие сомнения, что у РЭО достаточно понимания того, как работает рынок утилизации»,— говорит Борис Моргунов.

Артем Чугунов