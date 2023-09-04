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Коммерсантъ FM
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Деловой климат в мусоровозе не помещается

Олег Сапожков о новых нормативах формирования ТКО

В пятницу, 1 сентября, Белый дом опубликовал постановление правительства №1390 от 26 августа 2023 года «О порядке определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов», вызвавшее в выходные бурную, хотя пока и неофициальную, реакцию в экспертных и деловых кругах. Де-факто документ отвечает на вопрос, кто и как оплатит доведение уже несколько раз неудавшейся «мусорной реформы» до работоспособного состояния. Это мелкий бизнес (промышленные отходы утилизируются отдельно) и граждане, кроме населения крупных городов: беспокоить его ростом тарифов в предвыборный год в Минприроды и аппарате профильного вице-премьера Виктории Абрамченко, видимо, сочли рискованным.

Олег Сапожков

Олег Сапожков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Олег Сапожков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Схема проста: после многолетней борьбы МСП и граждан против завышения нормативов ТКО и за оплату по факту (успешных исков — масса) в Минприроды и его подведомственном «Российском экологическом операторе» вписали в правила норму о том, что даже при успешном судебном оспаривании полтора года все равно действуют «табличные» значения с «поправочными коэффициентами». Формула расчета неизвестна, но, судя по «новым» нормативам для дважды оспорившей их Курганской области, коэффициенты призваны зафиксировать признанные завышенными нормы; затем цикл можно повторить.

Документ включает целый ряд подобных ходов: так, в нем упоминаются «виды ТКО», для расчета объема которых, в зависимости от характера бизнеса, вводятся «поправочные коэффициенты», хотя определение «видов» ТКО в законодательстве нет. В деловых кругах в выходные обсуждали еще десяток спорных пунктов постановления: документ не прошел даже оценки регулирующего воздействия — заключение о ней отрицательное. Идеи «госуправления на основе данных» и цифровой учет ТКО идеально подходят друг к другу, но, когда нужны деньги для системы региональных операторов, идея вынуть сколько нужно из назначенных сверху тарифов оказалась интереснее, сетуют в компаниях, жалуясь на невнимание к деловому климату и обещая оспорить документ в Верховном суде.

Собеседники “Ъ” в системе исполнительной власти, однако, также ссылаются на ясные аргументы: при нынешней разнице в тарифах между регионами (в несколько раз) и необходимости налаживать учет отходов вопрос решать нужно, и вот он решен. До полноценной цифровизации отрасли понять, кто прав, МСП и граждане, заявляющие о завышении «мусорных» нормативов, или региональные операторы, считающие их заниженными, все равно не получится, а вопрос из делового превращается в социальный: если не первый год принимаемые решения о дополнительных налогах на 5% бюджета не разрушают бизнес, вряд ли его сломает чек на вывоз контейнера с мусором — в худшем случае это увеличит число нелегальных свалок и раздраженных граждан. Однако разговоров на неделе будет много.

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